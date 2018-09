Haščáka z Penty podporil na súde Lexa: Plánovanie vraždy Krajniaka, absurdná predstava

Ako svedok sa na dnešné pojednávanie dostavil aj jeden z dvoch predvolaných svedkov - bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Ivan Lexa. Krajniak na pojednávanie prišiel. Právny zástupca Haščáka požiadal o vylúčenie verejnosti, teda aj prítomných novinárov z pojednávania. Sudkyňa napokon návrhu nevyhovela. "Mám neutrálny postoj k vylúčeniu verejnosti. Ide už o piate pojednávanie," uviedol Krajniak.

Žalobca sa domnieva, že podľa jeho názoru žalovaný na svojej webovej stránke Posledný križiak zasahoval do práv jeho klienta na ochranu osobnosti. Podľa slov právneho zástupcu Haščáka, v jednom z dvoch článkov mal napísať, že jeho klient sa mal údajne snažiť "dať dole" (teda zavraždiť) Krajniaka. Predmetom žalôb sú dva články.

"Čítal som výstupy na stránkach Posledný križiak. Čítal som ich približne tri - štyri roky dozadu. Vtedy žalovaný ešte nebol poslancom NR SR. Pokiaľ si spomínam išlo o sériu článkov. Môj subjektívny názor, že išlo o kritické až nenávistné články voči spoločnosti Penta a voči osobe Haščáka," povedal Lexa.

"Pána Haščáka poznám dobre a pána Krajniaka vidím po prvý raz. Krajniak mal prísť do reštaurácii s bodygardmi, kde bol Haščák s priateľmi a po nociach mu mimo okrem článkov vyvolával," dodal ďalej Lexa. "Je absurdná predstava, že by sme plánovali s pánom Haščákom vraždu pána Krajniaka. Nikdy sme sa nebavili, že by sme ho mali dať dole," povedal ďalej exriaditeľ SIS.

"Žalobca nikdy netvrdil v trestnom oznámení na moju osobu za nebezpečné prenasledovanie, nikdy netvrdil, že by som mu niekedy telefonoval," zdôraznil Krajniak. Obhajca Krajniaka sa spýtal svedka, či bol niekedy stíhaný, alebo je stíhaný odsúdený, aby bola posúdená jeho dôveryhodnosť. "Voči mojej osobe bolo vedených 15 súdnych žalôb. Absolvoval som všetkých 15 rozličných sporoch na rozličných stupňoch súdov. Všetky súdy ma oslobodili. Všetky súdy som absolvoval za pontifikátu exministra vnútra Daniela Lipšica. Po zrušení jednej amnestie bude prebiehať súd, teším sa na naň," dodal Lexa.

Po vypočutí druhého svedka sudkyňa odročila pojednávanie na 16. novembra. Haščák a jeho právny zástupca požadujú od Krajniaka len ospravedlnenie a nie finančné odškodnenie. "Deväťdesiate a osemdesiate roky sa vracajú na Slovensko. Presne v čase 25. výročia Nežnej revolúcie. Okrem iného ma prišiel varovať pomerne vystrašený človek, že ma "Slávo" s "Ivanom L." chcú dať dole. Vraj to má vyzerať ako nehoda. Tak som na základe tohto a viacerých iných varovaní začal chodiť s ochrankou. Ako križiak som rozhodnutý nepredať svoju kožu lacno," napísal Krajniak v článku, ktorý je predmetom sporu.