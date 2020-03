MIMORIADNE Zásah NAKA, aký Slovensko nezažilo: FOTO V putách skončilo 13 sudcov, Kočner má na krku ďalšie obvinenie

Aktualizované o 12:46

Po niekoľkých hodinách odviezli z nitrianskej pobočky NAKA aj Moniku Jankovskú.

Aktualizované o 12:36

Peter Erdös, právny zástupca Moniky Jankovskej povedal, že Jankovská využila svoje právo a vypovedala. Bolo jej vznesené obvinenie pre zloćin prijímania úplatkov, kde jej hrozí trest odňatia slobody až na 10 rokov. Jankovská voči obvineniu podá sťažnosť. O tom, či bude navrhnuté vzatie do väzby, zatiaľ vedomosť nemá. "Predpokladám však, že áno," povedal Jankovskej advokát.

Aktualizované o 12:32

Premiér Peter Pellegrini víta, že orgány činné v trestnom konaní postihujú všetkých bez ohľadu na to, akú funkciu zastávajú. "Vítam, že orgány činné v trestnom konaní pokračujú presne v tých intenciách, v akých sme vydali pokyn počas našej vlády, že majú postihovať všetkých bez ohľadu na to, kto to je a čo to je," uviedol Pellegrini pred rokovaním vlády. Myslí si, že zadržanie sudcov je dobrým signálom pre verejnosť.

"Je to ďalší krok, ako sa naspäť vrátiť k zvýšeniu dôveryhodnosti nášho súdneho systému tým, že ukážeme, že štát sa vie vysporiadať so sudcami, ktorí sa možno nesprávajú v zmysle zákona a porušujú aj základy morálneho a slušného správania," poznamenal premiér. To, že medzi zadržanými sa nachádza aj bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská, nominantka Smeru-SD, je podľa Pellegriniho v poriadku.

"Dnes sú robené úkony voči našej nominantke, tak je to správne," podotkol. Premiér pripomenul, že nikto by nemal byť "chránenou zverou", či už bol poslancom alebo štátnou tajomníčkou za Smer-SD. "Ak dotyčná osoba porušila zákony, tak sa voči nej budú vykonávať všetky úkony, aké predpisujú naše zákony a nebude sa robiť rozdiel," povedal Pellegrini.

Aktualizované o 12:28

Z budovy nitrianskej NAKA vyšiel advokát Peter Filip. Novinárom povedal, že ho zavolali kvôli trom aktívnym sudkyniam. Zatiaľ vypočuli len jednu.

Aktualizované 11:55

Mariana Kočnera eskortovali z nitrianskej pobočky NAKA. Vypovedať odmietol.

Aktualizované o 11:51

Mariana Kočnera obvinili v súvislosti s uplácaním sudcov. Povedal to jeho obhajca Marek Para. Keďže je jeho obvinenie rozsiahle, viac sa k tomu vyjadrovať nechcel.

Aktualizované o 11:33

Strana Sloboda a Solidarita považuje zadržanie sudcov z Kočnerovej Threemy za neskoré. „Monika Jankovská a všetci zadržaní sudcovia mali evidentne dostatok času na to, aby sa na podobný krok zo strany polície pripravili. Je teda otázne, či ich zadržanie neskončí podobnou hanbou, ako to bolo v prípade bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku, ktorého po pár hodinách prepustili,“ uviedol poslanec NR SR za SaS a tímlíder strany pre spravodlivosť Alojz Baránik. Strana SaS preto vyzýva všetky súvisiace orgány, aby maximálne spolupracovali s políciou.

„Generálna prokuratúra SR a aj Ústavný súd SR si musia uvedomiť svoju zodpovednosť pred Slovenskom. Teraz je vidieť dôsledok troch vlád Roberta fica a tzv. “nezávislosti” súdnictva. Očista slovenskej justície bude jedna z kľúčových záležitostí, ktorú budeme musieť po zostavení vlády akútne riešiť,“ uzavrel Alojz Baránik.

Aktualizované o 11:25

Polícia na sociálnej sieti informovala, že zadržaných bolo 13 sudcov, ktorí sú obvinení z trochb rôznych trestných činov. Okrem toho bola zadržaná jedna bývalá sudkyňa, 1 správkyňa konkurznej podstaty, jedna advokátka a dve civilné osoby. Obvinení sú z korupcie, zasahovania do nezávislosti súdu a marenia spravodlivosti.

Aktualizované o 11:00

Na políciu sa dostavil aj advokát Ondrej Mularčík. "Zavolal ma jeden z obvinených," povedal. Meno však nešpecifikoval, vylúčil ale, že prišiel kvôli sudcovi Lindtnerovi. Medzi Mularčíkových klientov patrí napríklad aj Norbert Bödör.

Aktualizované o 10:56

Ústavný súd SR aktuálne neeviduje žiadnu žiadosť generálneho prokurátora o súhlas na vzatie sudcu do väzby. Informovala o tom hovorkyňa Ústavného súdu SR Martina Ferencová. „V prípade, že bude takáto žiadosť doručená ústavnému súdu, je predseda ústavného súdu v zmysle zákona pripravený bezodkladne zvolať plénum ústavného súdu k danej veci,“ uviedla.

Aktualizované 10:52

Krajský súd v Bratislave zatiaľ nemá informácie o zadržaných bratislavských sudcoch z okresných súdov aj z KS v Bratislave.​ "V súčasnosti prebiehajú úkony trestného konania, a preto sa k veci nebudeme vyjadrovať," uviedla hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová.

Aktualizované o 10:50

Prišiel aj advokát Marek Para, obhajca Mariana Kočnera. Na otázky prítomných novinárov vôbec nereagoval.

Aktualizované o 10:45

Do Nitry sa dostavil advokát Peter Filip. Vyžiadala si ho zadržaná podpredsedníčka Najvyššieho súdu SR Jarmila Urbancová a sudkyňa Angela Balázsová.

Aktualizované o 10:30

Sudkyňu Okresného súdu Bratislava 5 Zuzanu Maruniakovú priviezli naspäť do Nitry.

Aktualizované o 10:20

Sudca David Lindtner do Nitry dorazil v sprievode polície až po 10. hodine, keďže ho ráno nezastihli doma. Pred novinármi zakrýval svoju tvár.

Aktualizované o 10:15

​Do Nitry prichádzajú aj obhajcovia. Pre médiá sa však odmietli vyjadrovať.

Aktualizované o 08:55

NAKA zadržala asi desiatku sudcov, medzi nimi aj Srogončíka, Cvikovú, Bartalskú, Lindtnera, Bystríka či Timarovú.

Aktualizované o 07:44

Podľa informácií portálu sme.sk do Nitry priviezli aj Mariana Kočnera. Ten mal už tradične na sebe nepriestreľnú vestu.

"Momentálne prebieha rozsiahla akcia vyšetrovacieho tímu Hmla, pod názvom "Búrka". Viac informácii poskytneme až keď to procesná situácia dovolí," napísala polícia. Podľa našich informácií zadržali policajti bývalú štátnu tajomníčku Moniku Jankovskú, sudkyňu Denisu Cvikovú a Miriam Repákovú, Zuzanu Maruniakovú, Andreu Haitovú a tiež šéfa Okresného súdu Bratislava V Dušana Srogončíka.

Podľa informácií Plus 7 dní však mali policajti zadržať aj sudcov z oveľa vyšších kruhov. Má ísť o podpredsedníčku Najvyššieho súdu Jarmilu Urbancovú, bývalého predsedu Krajského súdu Ľuboša Sádovského a krajského trestného sudcu Richarda Molnára. Medzi podozrivými má byť aj sudkyňa Gabriela Buľubášová či konkurzná správkyňa a Kočnerova známa z Threemy Eva Timár Myjavcová.

Vladimír Sklenka sa po tom, ako vyšla najavo jeho komunikácia s Kočnerom, vzdal funkcie. S políciou má spolupracovať

Celú akciu NAKA spustila krátko pred 6 ráno. Všetkých zadržaných odviezli na výsluchy do Nitry. Podľa našich informácií ich vyšetrujú ako organizovanú skupinu "Kočnerovci". Vladimír Sklenka sa údajne rozhodol vypovedať dobrovoľne a s vyšetrovateľmi spolupracuje.

Kočner nazýval Jankovskú opička.

Polícia ich plánuje obviniť z viacerých trestných činov, pre niektorých budú žiadať väzbu. V prípade sudcov a korupčných trestných činov bude o väzbe rozhodovať Špecializovaný trestný súd v Pezinku, ale s väzbou musí súhlasiť aj Ústavný súd.

Viacerým bratislavským sudcom a prokurátorom boli v lete minulého roku odobraté mobilné telefóny v súvislosti s komunikáciou Mariana Kočnera, ktorého Špecializovaný trestný súd v Pezinku odsúdil na 19 rokov väzenie v kauze falšovania zmeniek. Koncom januára tohto roku nasledovali aj domové prehliadky. Počas tých boli policajti z tímu Hmla u Moniky Jankovskej, Andrei Haitovej, Denisy Cvikovej, Vladimíra Sklenku, ale aj u nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra. Tomu polícia zaistila telefón a iné veci.