AKTUÁLNE Zásah NAKA u štátnej tajomníčky: Jankovskej polícia zhabala mobil

BRATISLAVA - U štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej zasahovala NAKA v súvislosti so zaistenými správami z Threemy Mariana Kočnera. Zásahy boli aj u súdcov okresných a krajských súdov.

Polícia dnes vykonala zaisťovacie úkony u štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej a sudcov okresných a krajských súdov v Bratislave. Informoval o tom portál noviny.sk, ktorému to potvrdili dva od seba nezávislé zdroje. Zároveň o zásahu NAKA informovala aj polícia na sociálnej sieti.

"Rezort potvrdzuje informáciu, že počas dnešného dňa odovzdala štátna tajomníčka Monika Jankovská svoj telefón polícii a je plne súčinná s orgánmi činnými v trestnom konaní. V prípade potreby bola ochotná aj vypovedať, zo strany polície však takáto požiadavka doteraz nebola," uviedla pre portál hovorkyňa ministerstva spravodlivosti Zuzana Drobová.

Kočnerova opička​

V sérii Kočnerových konverzácii prostredníctvom aplikácie tréma sa objavilo aj meno Moniky Jankovskej. Štátnu tajomníčku a bývalú kandidátku na ústavnú sudkyňu nazýval „svojou opičkou“. V správach ju tak nazval minulý rok po tom, čo z postu ministerky spravodlivosti odišla Lucia Žitňanská. Jankovskú mal v pláne dostať na tento post.

„Mumla ide do p..e. To je najväčší úspech. Tá k...a mi išla po krku. Žitňanská. Miesto mumlavej nech dôjde ktokoľvek, bude ministerstvo riadiť Monika Jankovská. A to je moja opička,“ písal vtedy Zsuzsovej Kočner. Jankovská pre Topky cez svoju hovorkyňu Zuzanu Drobovú reagovala, že Kočnera a ani Zsuzsovú nepozná.

"Nikdy som sa s nimi nestretla a ani som nebola sprostredkovane ani priamo v žiadnej komunikácii s týmito osobami. Absolútne odmietam akúkoľvek spojitosť s týmito osobami," píše sa vo vyhlásení štátnej tajomníčky Jankovskej. Jankovská pôsobí ako štátna tajomníčka na ministerstve spravodlivosti za Smer od roku 2012. Pôsobil aj ako sudkyňa v Trenčíne a momentálne má pozastavený výkon funkcie.

Výzva prokurátorov

Prokurátori ÚŠP v pondelok na tlačovej konferencii vyzvali všetkých verejných činiteľov, ktorí komunikovali s Kočnerom, aby sa prihlásili sami, kým je prípad v tomto štádiu vyšetrovania.

„Skutočne odporúčam ľuďom, ktorých sa tá komunikácia dotýka, aby svoju činnosť prišli vysvetliť ešte v tomto štádiu, pretože neskôr to môže byť zásadným spôsobom v ich neprospech,“ vyhlásil jeden z dozorujúcich prokurátorov v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Viacerí politici túto výzvu podporili.