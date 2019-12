Polícia ukázala VIDEO havárie na čerpacej stanici: Vodič BMW mal z pekla šťastie

BRATISLAVA – Zo záberov mrazí! Muži zákona na jednej zo svojich sociálnych sietí zverejnili autentické video z piatkovej dopravnej nehody, ktorá sa odohrala na čerpacej stanici na D1. Je na nich vidieť, ako nákladiak vpálil do iného nákladného a osobného auta, a tiež to, že vodič čierneho BMW unikol zrážke len o vlások.

Nehoda sa stala v piatok dopoludnia. Vodič nákladiaka pri vchádzaní na čerpaciu stanicu na diaľnici D1, smer Senec, z doposiaľ nezistených príčin havaroval. Zábery ukazujú, ako vpálil do iného nákladiaka a následne do osobného vozidla. Auto odrazilo do stojana čerpacej stanice.

Na mieste zasahovali dopravní policajti spolu s ostatnými záchrannými zložkami. Chvalabohu, vodič nabúraného nákladného vozidla a vodička osobného auta utrpeli len ľahké zranenia, s ktorými boli prevezení na ošetrenie do nemocnice. „Vykonaná dychová skúška u vodičov požitie alkoholických nápojov nepreukázala,“ uviedla polícia s tým, že príčiny, okolnosti, ako aj miera zavinenia tejto nehody, sú v súčasnosti v štádiu objasňovania.