FOTO Horskí záchranári pomáhali zranenej Maďarke: Turistka sa nešťastne pošmykla

„Skupina turistov sa nachádzala pod sedlom Malý Salatín. Na zelenom turistickom chodníku sa 51-ročná turistka pošmykla tak nešťastne, že si zranila koleno a nedokázala túru samostatne dokončiť,“ informovala HZS. Na pomoc jej odišlo sedem horských záchranárov, ktorí jej končatinu ošetrili a zafixovali. „Zranenú turistku následne transportovali za pomoci nosidiel Kong k terénnemu vozidlu HZS. Turistka bola prevezená do Liptovských Sliačov, odkiaľ pokračovala na ošetrenie do zdravotníckeho zariadenia na vlastnú žiadosť spolu so svojou skupinou,“ dodala k akcii HZS.

Zdroj: hzs Zdroj: hzs