Obrovská tragédia v Ružomberku: Vyhasol život talentovaného futbalistu (†17)

O udalosti informovala ako prvá televízia Joj. Podľa nej mal len 17-ročný mladík vypadnúť z okna internátu zo siedmeho poschodia. S ťažkými zraneniami a v kritickom stave ho previezli do ružomberskej nemocnice, kde, žiaľ, v popoludňajších hodinách svoj boj o život prehral.

Polícia potvrdila, že na mieste tragédie nezistila cudzie zavinenie. „V súvislosti s touto udalosťou sme vykonali preverovanie, počas ktorého nebolo zistené protiprávne konanie, ani zavinenie cudzou osobou. Z uvedeného dôvodu prípad nerealizujeme," informoval hovorca žilinských policajtov Radko Moravčík.

Spoluhráči smútia​

Podľa našich informácií ide o talentovaného futbalistu MFK Ružomberok Adriána. Podľa informácií televízie sa chlapec pripravoval so svojimi kamarátmi na futbalový zápas, ktorý mali mať v sobotu o 11:00. Náhe však mal vybehnúť na najvyššie poschodie.

Vedenie klubu si toto nešťastie nevie vysvetliť, ide vraj o talentovaného športovca. "Chlapci v kabíne neboli schopní nastúpiť, pretože sú to kamaráti, spolužiaci, takže sme sa dohodli so súperom aj s vedením na odložení tohto zápasu," uviedol pre televíziu manažér futbalového klubu Erik Kendera. "Čo sa mohlo stať, fakt netušíme. Včera na tréningu trénoval výborne, tréner ho pochválil, bol zaradený do základnej 11. je to reprezentant Slovenska," dodal Kendera.

Spoluhráči a kamaráti smútia aj na sociálnych sieťach. "Odpočívaj v pokoji, kamarát. Navždy budeš v našich srdciach," píše sa v príspevku.