Brutálna smrť Violy (†35): Agresor uniká! Slová polície mali upokojiť ľudí, priniesli pochybnosti

BRATISLAVA - Ešte 11. novembra sa náhodným okoloidúcim v bratislavskom prístave naskytol hrozivý pohľad. Mladú ženu, ktorá bola napriek novembrovému chladnému počasiu naľahko oblečená, našli vo vážnom stave - bola podchladená a dobitá. Okamžite privolali pomoc, no bolo neskoro. Ukázalo sa, že išlo o 35-ročnú učiteľku Violu. Jej smrť prináša množstvo otáznikov.

Verejnosť sa pýta, prečo polícia o tak hrozivom čine neinformovala skôr. Správy o tom, že na slobode môže byť človek či ľudia, ktorí sa mali dopustiť tak desivého skutku, vyvolávajú strach. Nečudo. Violu našli podchladenú a bezvládnu v bratislavskom prístave. Ako sa na toto miesto dostala, nie je známe. Rovnako ani motív brutálneho činu.

Zdroj: Facebook-J.Z.

Pred príchodom záchranárov mala mladá žena chrčať, krvavé stopy po bitke však viditeľné neboli. Zranenia sa ukázali až neskôr, keď sa jej telo počas resuscitácie začalo zahrievať. O život učiteľky bojovali v sanitke približne hodinu. Žiaľ, márne. Poslednýkrát vydýchla počas cesty do nemocnice.

Keď Violu našli v bratislavskom prístave, ešte žila. Zdroj: Facebook-Polícia

Zranenia, ktoré utrpela, mali byť brutálne. Modriny, zlomený stavec, doráňané členky aj intímne partie. Polícia ale stále nepotvrdila, či sa stala obeťou znásilnenia.

Taktika, na ktorej niečo nesedí

Po medializácii závažného prípadu zástupcovia zákona na sociálnej sieti reagovali aj na otázky verejnosti, prečo o všetkom neinformovali skôr, keďže Viola zahynula už 11. novembra. "Častokrát je pre vyšetrovanie vhodná taktika utajenosti, keď sa napríklad páchateľ trestného činu nedozvie z médií postup polície vo vyšetrovaní. Vďaka tomu môže vyšetrovateľ dobehnúť náskok páchateľa a získať významné informácie," vysvetlila polícia.

Viola poslednýkrát vydýchla 11. novembra. Pátranie bolo vyhlásené o deň neskôr. Zdroj: Facebook-patranie.sk

Zástupcovia zákona tvrdia, že "ak by vyšetrovanie preukázalo, že je ohrozená verejnosť, táto informácia by bola okamžite zverejnená na sociálnych sieťach Policajného zboru a v médiách." Portál Na stope ale uvádza, že telo Violy bolo v márnici od pondelka minulého týždňa evidované ako neznáma žena XY. Nemala mať pri sebe žiadne doklady.

Polícia teda evidentne vôbec nevedela, o koho ide. A to aj napriek tomu, že po vášnivej cestovateľke bolo vyhlásené pátranie s informáciou, že žije a pracuje v hlavnom meste. Až po piatich dňoch mal policajtom zavolať človek zo Sniny. Zaujímalo ho, či nezvestná Viola nie je v márnici. Preverovaním sa malo preukázať, že obeťou je práve mladá žena.

Zdroj: Facebook-V.M.

Spočiatku teda vyšetrovateľ začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci zločinu zabitia. Až na základe výberovej príslušnosti v súčasnosti prípad prebral odbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave.

"Vzhľadom na štádium prípravného trestného konania, ktoré je neverejné, ako aj z dôvodu, aby nedošlo k sťaženiu či zmareniu prebiehajúceho vyšetrovania, bližšie informácie k tomuto prípadu v súčasnosti nie je možné poskytnúť," uviedla ešte v pondelok bratislavská policajná hovorkyňa Veronika Slamková.

Pochybnosti a strach

Viola zo Sniny pôsobila roky ako modelka. Veľa cestovala, pričom svoje zážitky neraz dokumentovala. Jej fotografie mali byť krátko pred jej smrťou vystavené aj v hoteli, ktorý sa nachádza neďaleko od miesta, kde ju našli. Pôsobila tiež ako učiteľka v jazykovej škole. Nik na ňu nemal zlého slova, mladá žena mala mať usporiadaný život.

Zdroj: Reprofoto-Facebook/Ivor Švihran

Jej blízki preto nerozujemejú, ako mohol niekto ublížiť tak milej osobe. "Čo sa udialo nie je jasné a rovnako ani to, prečo Polícia Slovenskej republiky oznámila prvé informácie o vražde až po týždni. Nevieme teda, či páchatelia nie sú stále na slobode, preto chcem poprosiť, aby ste sa do objasnenia prípadu, pokiaľ to je možné, najmä po zotmení, vyhýbali sami odľahlým miestam Bratislavy a okolia," upozornil aj aktivista Ivor Švihran. Posledné zbohom Viole dajú v jej rodnom meste 19. novembra.