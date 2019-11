Muža zrazilo nákladné auto: FOTO V tme bol takmer neviditeľný, pozor na rovnakú chybu

Auto zrazilo chodca, peší nemal reflexné prvky.

Zdroj: FB/Polícia SR - Trenčiansky kraj

TRENČIANSKA TURÁ – Chodci sú najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky a často na to nemyslia. Podceňujú reflexné prvky na oblečení, a to ich často stojí to najcennejšie, ich život. Kvôli absencii reflexných prvkov mohol zomrieť chodec, ktorého v stredu večer zrazilo nákladné auto.