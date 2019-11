Zmeny v premávke sa blížia: Novela prichádza, nepozorní vodiči, pozor! Pokuty budú vyššie

Medzi prostriedkami, ktoré novela zasiahne, sú kolobežky s pomocným motorčekom. Osoba na nej sa totiž zaradí medzi vodičov nemotorového vozidla. Budú pre nich platiť rovnaké pravidlá ako pre samovyvažovacie vozidlá. Na chodníku teda budú môcť jazdiť len rýchlosťou chôdze a nesmú pritom ohroziť chodcov.

Druhým bodom, ktorého sa zákon bude týkať, je telefónny prístroj. Na jeho používanie bude zákaz okrem telefonovania so systémom handsfree. Telefón bude zakázané držať a pravidlo sa bude vzťahovať aj na iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenia.

Novinky sa premietnu aj v oblasti striedavého radenia. Takzvané zipsovanie sa bude uplatňovať nielen pri súbežnej jazde pred prekážkou cestnej premávky, ale aj pri zbiehaní jazdných pruhov.

Súčasťou je aj vytváranie záchranárskej uličky pri kolóne na diaľnici a smerovo rozdelených cestách mimo obce (s oddialenou účinnosťou od 1. apríla 2020). Vodiči takéto uličky vytvárali aj bez zákonnej úpravy, no je potrebné pre zefektívnenie tohto správania zaviesť aj pravidlá vrátane postihu za jej zneužitie vodičmi vozidiel, pre ktorých nie je určená.

Nové pravidlá vypúšťajú povinnosť nosenia prilieb mimo obce (okrem detí do 15 rokov, pri nich sa to zachováva bez zmeny) a nosenia reflexných prvkov (na bicykloch bez zmeny, a teda zostáva povinnosť).

Zmena sa týka aj parkovania na chodníku. To bude možné len na takom mieste, kde nebude dochádzať k jazde po chodníku, ale pôjde skutočne len o zaparkovanie na chodníku, ktorý susedí s cestou.

Zmeny v testoch

Analýzy hovoria tiež o tom, že každú piatu nehodu so smrteľnými následkami spôsobí vodič s praxou do dvoch rokov. Prichádza preto podoba skúšobnej doby pre mladých začínajúcich vodičov. Pôjde o nariadenia doškoľovacieho kurzu v autoškole, rehabilitačného programu u dopravného psychológa a v preskúšaní z pravidiel cestnej premávky na polícii. Bude sa to týkať každého držiteľa vodičského oprávnenia skupiny B, ktorý do dvoch rokov od jeho udelenia ako vodič motorového vozidla dvakrát poruší pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom alebo prekročí najvyššiu dovolenú rýchlosť jazdy.

Od 1. apríla 2020 tiež dôjde k zmene v oblasti skúšok z teórie. Tie sa budú vykonávať vo forme elektronických testov. Otázky budú generované individuálne pre každého účastníka testu.

V oblasti prihlasovania nových vozidiel sa vypustí povinnosť vlastníka predkladať dopravnému inšpektorátu tie rozhodnutia okresného úradu, ktoré už úrad získal v elektronickej forme.

Prihlasovanie novozakúpených vozidiel tiež prejde zmenou. Samotní vlastníci vozidiel si budú môcť sami požiadať o prihlásenie novozakúpeného vozidla do evidencie prostredníctvom elektronickej služby.

Zmeny v sankciách

Zavádza sa pokuta 300 eur za neumožnenie prejazdu vozidlu s právom prednostnej jazdy a za zneužitie záchranárskej uličky a 99 eur za nevytvorenie záchranárskej uličky a za nezastavenie na značke Stoj, daj prednosť v jazde!.

V oblasti priestupkov sa bude rozlišovať medzi útekom z miesta dopravnej nehody a odídením z miesta škodovej udalosti, čo sa v súčasnosti nerozlišuje.

Zvyšuje sa tiež horná hranica pokuty za používanie mobilov a podobných zariadení počas vedenia vozidla z 50 eur na 100 eur v blokovom konaní a zo 100 eur na 200 eur v riadnom konaní.