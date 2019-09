Desivý prípad na Kysuciach: Martin (25) na smrť dokopal svoju staršiu sestru! Z detailov vám bude nevoľno

Ako priblížila žilinská policajná hovorkyňa Jana Balogová, vyšetrovateľ OR PZ v Čadci už muža z okresu Žilina obvinil zo zločinu zabitia. "V sobotu 21. septembra v rodinnom dome v obci Raková, okres Čadca, fyzicky napadol svoju 45-ročnú sestru," informovala hovorkyňa.

Detaily prípadu sú skutočne mrazivé a rozhodne nie sú pre slabé žalúdky. Keď žena schádzala zo schodov, jej brat ju mal udrieť zozadu do oblasti hlavy. Nasledoval jej pád na prízemie. Tým však útok neskončil. Martin mal potom pristúpiť k bezvládnej sestre a kopať ju do hlavy, až kým mu v tom nezabránil ďalší člen rodiny. Bolo však neskoro.

"Žena utrpela zranenia, ktorým následne podľahla. Vyšetrovateľ podal na 25-ročného Martina podnet na vzatie do väzby," uzavrela hovorkyňa. Dôvod brutálneho útoku nateraz polícia nepriblížila.

Neprivolal pomoc

Televízia JOJ v súvislosti s prípadom informovala, že Martina policajti zadržali v stredu. Vypočuť a obviniť ho ale mohli až po tom, ako vytriezvel. Z policajnej cely putoval na okresný súd v Čadci. Kysučan mal priznať, že bol v osudnom okamihu opitý. Sestru podľa jeho slov zo schodov nezhodil.

Neprivolal však ani pomoc. "Bol som pritom ako padala, ja som s ňou ešte aj hýbal. Mňa obvinili, lebo som do nej ešte aj kopol, no tak to vyšlo," priznal pre spomínanú televíziu. Momentálne je mladý muž z preventívnych dôvodov vo vyšetrovacej väzbe.