Slovenka prežívala muky, jej manžel bol zviera: Uspávanie sexom aj bitky, dva roky za peklo na zemi

BRATISLAVA - To, čo prežívala nemenovaná Slovenka, by sa rozhodne dalo nazvať peklom na zemi. Spôsoboval jej ho jej vlastný manžel, ktorý ju napádal nielen psychicky, ale aj fyzicky. Potom si však povedala dosť, ako jedna z mála nabrala odvahu, a zamierila na políciu. Z rozsudku vám však padne sánka.

Vidina šťastia až do konca života sa pre ženu zo Slovenska rýchlo rozplynula. Po boku jej manžela totiž našla len utrpenie a strach z toho, čo sa udeje na druhý deň. „Ku*va, o*ebávačská špina" - aj takéto slová jej uštedril ten, ktorému porodila syna.

Rozsudok Okresného súdu Malacky neuvádza mená ani bližšie informácie o týranej žene a jej manželovi. Z detailov toho, za čo muža odsúdili na dva roky, však doslova mrazí. Súd ho uznal vinným zo zločinu týrania blízkej a zverenej osoby.

Nadávky vystriedalo násilie

Za dverami domácnosti zneli od októbra 2017 až do novembra 2018 nadávky, pridalo sa však aj násilie. Stačilo, že zúfalá žena mužovi oponovala. Uštedril jej facku, ťahal ju za vlasy, chytil ju aj pod krk. „V presne nezistenom dni mesiaca október 2017 po tom, čo mu povedala, že ich firme daňový úrad zrušil registráciu DPH a prišli o peniaze, ju udrel do tváre, po čom spadla na zem a zvnútra úst jej tiekla krv,“ píše sa v rozsudku súdu.

(ilustračné foto) Zdroj: greenprophet.com

Tým však týranie nekončilo. Dnes už bývalej žene nedovolil ani aby sa normálne najedla. Mohla si dať len suché rožky. Zlosť si bohužiaľ nevybíjal len na nej. Keď ich synček dostal v noci záchvat kašľa, kázal mu vykašľať hlieny. Manželka mu vysvetľovala, že má suchý kašeľ a nie je to možné. Pred očami dieťaťa sa potom po nej zahnal päsťou a udrel ju do oka. To jej nasledujúce dni "zdobila" modrina.

Sexuálna otrokyňa

Manželova agresia sa ale týkala aj ich intímneho života. Ten, ktorý ju týral a hnusil sa jej, od nej vyžadoval sex každý deň. Chcel od nej praktiky, ktoré sa jej protivili a ponižovali ju, o čom on sám dobre vedel. Strach bol však silnejší než ona a bála sa mu nevyhovieť. Ak by tak urobila, nasledoval by análny styk proti jej vôli.

„Vyčítal jej, že jej vinou sa ich spoločná firma dostala do problémov a preto teraz ho musí poslúchať a robiť, čo on povie, aby splatila svoj dlh, pričom sa ho poškodená bála, a tak ho musela sexuálne ukájať a plniť jeho želania, napríklad tým, že ho musí zobudiť sexom, pri sexe má byť jeho „kurvička“," znie ďalej v rozsudku.

(ilustračná foto) Zdroj: Getty Images

Žena musela vykonávať polohy, aké si jej manžel želal, orálne ho uspokojovať, jesť na silu jeho ejakulát, hovoriť mu, že je jeho majetkom, dokonca ho uspávať sexom. Jednoducho mu musela byť poruke ako jeho sexuálna otrokyňa.

Napokon si povedala dosť. „Preto dňa 12.11.2018 v ranných hodinách po tom, čo sa mu vzoprela s tým, že nebude mať s ním sexuálny styk a chcela odísť z domu, tak ju násilím chytil pod krk, aby neodišla, načo sa mu vytrhla a utiekla na políciu,“ znejú otrasné detaily prípadu.

Za mreže na dva roky

Muž napokon skončil za mrežami, súd ho na výkon trestu zaradil do ústavu s minimálnym stupňom stráženia. Uložil mu trest dva roky za zločin týrania blízkej a zverenej osoby. Odôvodnenie rozsudku však nie je známe, nakoľko prokurátor i obžalovaný sa po jeho vyhlásení vzdali práva podať odvolanie alebo tak urobili v lehote troch pracovných dní od vyhlásenia rozsudku.

V prípade spomínaného zločinu hrozí trest odňatia slobody na tri až sedem rokov. Svoju rolu však pravdepodobne zohrali poľahčujúce okolnosti. Tie síce nie sú známe, ako ale definuje trestný zákon, súd mohol napríklad brať do úvahy to, že sa obžalovaný priznal k spáchaniu trestného činu alebo ho úprimne oľutovať.