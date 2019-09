Zrážka na Odeskej ulici v Bratislave: VIDEO Auto sa prevrátilo na bok, rátajte so zdržaním

"Po príjazde bolo zistené, že ide o nehodu dvoch motorových vozidiel," priblížilo KR HaZZ. Nehoda je na výjazde z Bratislavy na Odeskej ulici smerom do Mosta pri Bratislave, uvádza Zelená vlna na sociálnej sieti. Blokovaný je jeden pruh. Vodiči by mali rátať so zdržaním. Hasiči poskytovali jednej prítomnej osobe prvú pomoc. Taktiež zabezpečujú vozidlá proti vzniku požiaru, uviedol hasičský zbor. Na mieste zasahujú dva kusy hasičskej techniky a deväť hasičov.

"Pri nehode bol zranený mladý muž. Utrpel ľahké poranenie ramena a bol transportovaný do nemocnice v Ružinove," povedal Jozef Mlynár z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR.