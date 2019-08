AUTENTICKÉ VIDEO desivej nehody v Bratislave: Zlodej na úteku nevedomky zachránil deti!

Zrážka v Petržalke.

Zdroj: Reprofoto:Facebook-Polícia SR

BRATISLAVA - V utorok krátko pred 17. hodinou došlo v bratislavskej mestskej časti Petržalka k desivej nehode. Auto na priechode narazilo až do troch chodcov. Dvaja z nich, len 11-ročné deti, ihneď previezli do nemocnice. No tretí, neznámy muž, z miesta ušiel. A mal na to dobrý dôvod.