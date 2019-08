Polícia si posvietila na prázdninujúce deti: Výsledok prekvapil, mládež holduje alkoholu

Najviac nafúkala 17-ročná Trnavčanka, namerali jej 1,24 promile. Všetky priestupky policajti zadokumentovali a budú zaslané na ďalšie konanie obciam a mestám v mieste trvalého bydliska priestupcov. Podľa zákona deti do 15 rokov a osoby mladistvé do 18 rokov nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky a sú povinné podrobiť sa vyšetreniu. Zároveň zákon stanovuje, že deti do 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21:00 hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.