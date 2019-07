VIDEO Megaproces v kauze falšovania zmeniek sa začal: Kočnerovi a Ruskovi hrozí 20 rokov

PEZINOK - Začalo sa prvé veľké pojednávanie s Marianom Kočnerom a bývalým šéfom televízie Markíza Pavlom Ruskom v kauze falšovania zmeniek. Kočner, ktorý je už vyše roka vo väzbe, sa neplánuje zúčastniť ani jedného až pokiaľ sa neprešetrí jeho podozrenie na odpočúvanie miestnosti, v ktorej sa vo väznici stretáva so svojimi advokátmi.

Pojednávanie sa začalo o 9:00 na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku. Na súd prišiel len Pavol Rusko, Kočnera zastupujú advokáti. Vypovedať odmieta až pokým sa neprešetria jeho podozrenia o odpočúvaní miestnosti číslo 4 v Leopoldovskej väznici, v ktorej sa stretáva so svojimi advokátmi. "Potom je môj klient ochotný vypovedať," povedal pred začiatkom pojednávania Michal Mandzák.

Zdroj: Topky:Vlado Benko Jr.

Zdroj: Topky:Vlado Benko Jr.

Zdroj: Topk:Vlado Benko Jr.

Zdroj: Topk:Vlado Benko Jr.

Kočner s Ruskom sú obvinení z falšovania zmeniek televízie Markíza. Minulý rok pre to poslal Najvyšší súd Kočnera do väzby. Medzitým mu pribudlo aj obvinenie z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Rusko je na slobode, no na nohe má monitorovací náramok. Okrem toho, exšéf Markízy je obžalovaný aj z vraždy svojej niekdajšej spoločníčky Sylvie Volzovej.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Obaja sú obvinení z trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí, cenných papierov a trestného činu marenia spravodlivosti so škodou 69 miliónov eur, za čo im hrozí trest odňatia slobody od 12 do 20 rokov.

​

Advokátka z Čistého dňa

Okrem advokáta Mareka Paru zastupuje Kočnera aj Zuzana Tománková, bývalá riaditeľka škandalózneho Čistého dňa. V čase, kedy sa prevalila kauza zneužívania chovankýň v tomto resocializačnom zariadení, vznikla fotografia Tománkovej, jej manžela, Petra Tótha a Mariana Kočnera. Krátko po tomto stretnutí na tlačovej konferencii Tománková vytiahla sms-ky Borisa Kollára a 15-roćnej zverenkyne.

Zuzana Tománková zo škandalózneho Čistého dňa je jednou z advokátok Mariana Kočnera Zdroj: Foto: TASR/Michal Svítok

Tóth je Kočnerov dlhoročný kamarát, bývalý novinár a bývalý príslušní Slovenskej informačnej služby. V prípade vraždy Jána Kuciaka vypovedal najskôr ako utajený, neskôr ako normálny svedok. Práve on mal pred vyšetrovateľmi spochybniť pravosť zmeniek. Pojednávanie je naplánované na šesť dní v dvoch týždňoch.