Alarmujúca situácia na cestách, za dva dni 10 mŕtvych: VIDEO Pripravte sa na tvrdé policajné opatrenia

Práve preto zástupcovia zákona na tlačovej besede informovali o opatreniach, vďaka ktorým by sa situácia na cestách mohla zlepšiť. Ako zaznelo, polícia bude nekompromisná. Uvedomiť si, že život je to najcennejšie, si však musia najmä samotní vodiči. O aktuálnej situácii hovorili viceprezident Policajného zboru Róbert Bozalka a riaditeľ odboru dopravnej polície Ľuboš Rumanovský.

14 životov za uplynulý týždeň

Bilancia je skutočne desivá. Ako priblížil Bozalka, v minulom týždni pri dopravných nehodách vyhaslo 14 životov. V piatok zahynulo až sedem ľudí, celkovo počas víkendu prišlo o život 10 osôb. "Osem bolo v motorovom vozidle, z toho päť vodičov a traja spolujazdci. Traja motocyklisti, jeden cyklista a dvaja chodci," vymenoval. Ako hlavné príčiny nehôd označil alkohol, nedodržiavanie rýchlosti, nesprávny spôsob jazdy, nesprávne predchádzanie či odbočovanie.

Počas uplynulého víkendu 2 281 vodičov išlo rýchlo, 1 412 vodičov bolo riešených za spôsob jazdy a 146 vodičov pilo

Bič na agresívnych šoférov

Pokyn na zvýšený dohľad nad bezpečnosťou premávky policajtom po celom Slovensku nariadil viceprezident PZ už v piatok. Aj napriek tomu tisíce vodičov porušovali predpisy.

Vzhľadom na katastrofálne čísla v štatistike nehodovosti sa polícia rozhodla konať a tentokrát budú ešte prísnejší. Všetky uniformované jednotky si až do odvolania posvietia na vodičov a ich spôsob jazdy no aj na to, či sa pred tým, ako nasadli do auta, neposilnili alkoholom.

Od včerajšej polnoci sa teda do opatrení zapoja aj policajti z iných útvarov. "Využijú pritom nielen novú techniku na meranie rýchlosti, ale aj objektívnu zodpovednosť. Pokuty budú udeľované na hornej hranici sadzby. Tento stav bude na cestách trvať dovtedy, pokiaľ sa vodiči nespamätajú," odznelo na tlačovej besede. "Nikomu sa nejdeme ani prosiť, ani vyhrážať, jednoducho reagujeme na situáciu," vyjadril sa Bozalka s tým, že prevencia nateraz končí a nastupuje represia.

Domov sa už nikdy nevrátia

24.06. - Tragická dopravná nehoda sa odohrala v okrese Prievidza, v katastri obce Nitrica. Vyhasol pri nej život 28-ročnej vodičky. Pohľad na vrak auta bol skutočne mrazivý, doslova ho oskalpovalo. Príčina nehody zatiaľ nie je známa, žena prešla z presne nezistených príčin do protismeru, kde sa zrazila s nákladným vozidlom.

Zdroj: Facebook/Polícia SR

21.06. - Bolestivé chvíle prežíva rodina, ktorá prišla v piatok až o dvoch členov. Pri kolízii v Lučenci zahynul otec (†61) aj jeho syn Tibor (†37). Za volantom mal sedieť vplyvný miestny podnikateľ, ktorý nafúkal až 2,5 promile.

Zdroj: Facebook/Polícia BB kraj

21.06. - V piatok na Mariánskej ulici v Prievidzi poslednýkrát vydýchla 76-ročná chodkyňa. Na priechode pre chodcov ju zachytil vodič Octavie.

21.06. - Pri pohľade na haváriu, ku ktorej došlo medzi Vrábľami a obcou Telince, naskakuje husia koža. Auto zdemoloval náraz do nákladného auta. Len 30-ročný spolujazdec na následky ťažkých zranení v nemocnici zomrel.

Zdroj: TASR/KR PZ v Nitre

21.06. - V hlavnom meste vošiel vo večerných hodinách vodič Renaultu Clio do križovatky ulíc Uzbecká a Kazanská aj napriek tomu, že na semafore svietila červená. Zrazil sa s v tom čase prechádzajúcim Volkswagenom Touran. V dôsledku nárazu vymrštilo z auta 24-ročného spolujazdca, ktorý po prevoze do nemocnice zomrel.

21.06. - Pravdepodobne rýchla jazda stála život 32-ročného Martina. Ten v bratislavskej Devínskej Novej Vsi čelne vrazil do autobusu. Okolnosti tragédie vyvolávajú množstvo otáznikov. Ukázalo sa totiž, že auto v osudný okamih nešoféroval jeho majiteľ. Prečítajte si spoveď ženy, ktorá ho požičala známemu, ktorý to nemal v živote ľahké.

Zdroj: Marcel N.

20.06. - Rýchla jazda sa podľa všetkého stala osudnou motorkárovi (†38) zo Škótska. Havaroval v obci Rimavské Brezovo, ktorou prechádzal v sprievode početnej skupiny motocyklistov.