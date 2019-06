Smutný príbeh Martina (†32), ktorý zahynul po šialenej jazde: Podivné správanie a zlá predtucha

BRATISLAVA - Zrážka osobného vozidla a autobusu, ku ktorej došlo v utorok večer v bratislavskej Devínskej Novej Vsi, šokovala okolie. Okrem štyroch zranených, ktorí skončili v nemocnici, si totiž vyžiadala život len 32-ročného Martina. Čo tragédii predchádzalo nie je známe a svetlo do smutného prípadu prinesie až policajné vyšetrovanie. Na povrch však vyšli ďalšie okolnosti, ktoré by snáď nik nečakal.

Ukázalo sa, že auto v osudný okamih nešoféroval jeho majiteľ. Spoveď ženy, ktorá ho požičala známemu, ktorý to nemal v živote ľahké, by mal byť výstrahou pre všetkých, ktorí nemyslia na možné dôsledky.

Život sa s ním nemaznal

Doterajšie oficiálne informácie hovoria o tom, že muž, ktorý sedel za volantom Volva, počas jazdy Istrijskou ulicou smerom na Devín pri predchádzaní prešiel z doposiaľ presne nezistených príčin do protismeru. Potom došlo k smrteľnej kolízii s autobusom.

Viacerí svedkovia sa však zhodli, že Martin poriadne dupol na plyn a riskoval. Polícia už v tomto prípade začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Či sa pod tragédiu podpísala práve rýchlosť je zatiaľ predmetom vyšetrovania.

O deň neskôr vyšlo na povrch, že zosnulý muž auto vôbec nevlastnil. Patrilo žene, ktorá ho poznala približne dva roky. Ako uviedla, život sa s ním nemaznal. Aj napriek tomu, že podrobnosti konkretizovať nechcela, priblížila, že skončil na ulici. Sama ho však poznala už predtým, ako sa dostal do problémov. Pracoval ako automechanik, a práve preto, že mu dôverovala, mu zverila svoje auto aj tentokrát. Išlo o drobné opravy, výmenu sviečok a doplnenie klimatizácie.

Podivné okolnosti a zlá predtucha

Muž bez strechy nad hlavou, no s kontaktmi z minulosti, jej teda ochotne pomohol. Samozrejme, sám si tak privyrobil, aspoň aby sa vyspal na ubytovni. "V nedeľu večer som mu odovzdala auto s tým, že nasledujúci deň mi na aute urobí čo má a prinesie mi ho. Ráno sme spolu telefonovali, že si vybaví nejaké svoje záležitosti, opraví čo má a do 18.00 auto prinesie, že si cez deň zavoláme. Bohužiaľ celý deň mal vypnutý telefón a samozrejme ani auto do dohodnutého času nepriniesol," uviedla na sociálnej sieti.

Napokon sa ozval až ráno. Telefonát bol zvláštny, miestami majiteľka auta ani nerozumela, o čom Martin rozpráva. "Opýtala som sa, či urobil, čo mal, lebo auto potrebujem a najneskôr o 15.00 - utorok ho chcem mať. Dohodli sme sa, že ho dovtedy prinesie. Tentokrát som cez deň zistila, že si zablokoval prichádzajúce hovory na svoje číslo a začala som tušiť, že sa niečo deje," opísala. Zlá predtucha ju napokon priviedla na policajnú stanicu.

S odstupom času to vníma inak

Napriek tomu, že na sociálnej sieti uviedla, že chcela nahlásiť krádež auta, neskôr upresnila, že si len chcela objasniť, ako vlastne postupovať, aby sa jej podarilo dohľadať auto. Nechcela ihneď podávať trestné oznámenie. "Prišla som tam, opísala situáciu a čakala som pomoc. Namiesto dodržania sloganu Pomáhať a chrániť som sa dozvedela, že nemám robiť paniku, že je to iba hodina a muselo sa asi niečo stať. Mám čakať," ozrejmila s tým, že zástupcom zákona s odstupom času nič nevyčíta. Odišla teda domov.

"Volala som ľuďom, ktorí mi pomáhali, že som teda neuspela a vysmiali ma. O pár minút som mala odpoveď, že teda mám prísť nasledujúce ráno (v stredu) aj so svedkom, ktorý bol pri odovzdávaní auta a všetko sa spíše," dodala. No večer prišla zdrvujúca správa. "Zrútila som sa jednak z toho, že sa s mojím autom zabil človek, ktorého som poznala, aj napriek tomu, že zrejme nemal v úmysle mi auto vrátiť, ale aj preto, lebo na auto som si vzala pôžičku, ktorú treba platiť aj naďalej, no moje auto je na totálku...," opísala pocity žena, ktorú udalosť bude strašiť ešte veľmi dlhý čas.

Zostali jej len otázky, či by sa vôbec tragédii dalo zabrániť, keby spísali zápisnicu, keď bola na policajnej stanici a po aute by vyhlásili pátranie. A tiež, či náhodou za odchodom jej známeho nestojí jeho vlastné rozhodnutie. Alebo spomínaná rýchlosť, keďže Martin podľa jej slov rád dupol na plyn. Možno však situáciu tentokrát neodhadol.

To, čo sa skutočne stalo, a aké mal Martin plány, sa však už nik nedozvie. Jeho známa, ktorá mu neraz podala pomocnú ruku, ho preto nechce obviňovať. Dokonca dva dni po nešťastí priznala, že možno bol na ceste za ňou. "Naozaj sa snažil pomôcť, keď bolo treba," uzavrela.