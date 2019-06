Tragédia v Lučenci, pri ktorej zahynuli otec so synom: FOTO Podnikateľ na Porsche mal 2,5 promile

Nehoda sa odohrala v piatok podvečer v mestskej časti Opatová. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky, no Tiborovi (†37) a jeho otcovi (†61) už pomôcť nedokázali.

Zdroj: HaZZ

V nedeľu polícia na sociálnej sieti informovala, že v prípade obvinili 64-ročného muža z Lučenca. "Po vykonaní procesných úkonov spracoval vyšetrovateľ podnet na návrh na vzatie obvineného do väzby," uviedli v príspevku.

Známe meno

Za volantom luxusného Porsche Cayanne mal sedieť vplyvný miestny podnikateľ Ján M. Viacerí ho na sociálnej sieti označili ako arogantného muža. Dokonca ho spájajú s podsvetím a neveria, že ak by sa preukázala jeho vina, bude pykať. "Veď vieme veľmi dobre, o koho sa jedná a myslíte, že bude potrestaný?" poznamenal jeden z komentujúcich.

Objavili sa tiež informácie, že podnikateľ mal byť v osudnom okamihu poriadne pod parou, dokonca vraj veľa nechýbalo a po kolízii by sa pobil so svojím spolujazdcom. Obaja muži utrpeli ľahšie zranenia. "Auto šialene prešlo do protismeru. Z toho auta ako šofér vystúpil M. a zvalil sa na cestu," znel jeden z komentárov na sociálnej sieti.

Zdroj: Reprofoto/Facebook

Podľa našich informácií skutočne úradoval alkohol. Banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová potvrdila, že dychovou skúškou bolo u vodiča zistených až 2,5 promile alkoholu v krvi. Udalosť je aj naďalej v štádiu vyšetrovania.

Šťastie sa v sekunde zmenilo na tragédiu

Vážne zranenia pri nehode utrpela aj Tiborova priateľka Martina (36). Tá skončila v nemocnici, jej stav je podľa našich informácií stabilizovaný. Ozajstný boj ju však ešte len čaká.

Zdroj: Facebook/Junior Judo Klub Lučenec

Známym sa len ťažko hľadajú slová, odchod ich blízkych bol pre nich príliš nečakaný. Na Tibora spomína aj jeho judistická rodina v Lučenci. "Tibčo, patril si do našej judistickej rodiny a tam v našich srdciach aj navždy zostaneš. Odpočívaj v pokoji, kamarát, a dávaj tam hore na nás pozor. Maca a ty, prosím ťa, bojuj zo všetkých síl a uzdrav sa, prosím," napísal na Facebooku tréner Junior Judo clubu Lučenec Michal Bokor.