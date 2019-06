Novinka vo vypočúvaní detských obetí: VIDEO Policajné praktiky na Slovensku sa menia

BRATISLAVA - Týrané ženy, seniori, obete organizovaných skupín, no najmä deti. Práve obzvlášť zraniteľné obete trestných činov potrebujú špeciálny prístup vyšetrovateľov v prípade ich výsluchu. Dopomôcť k potrebnému komfortu, pocitu bezpečia a pokoja by mal projekt špecializovaných výsluchových miestností.

Ako uvádza oficiálna štatistika kriminality, v rokoch 2011 až 2015 bolo na Slovensku spáchaných na deťoch celkom 7018 trestných činov. V minulom roku na Slovensku vyšetrovatelia uskutočnili vyše 5000 výsluchov maloletých obetí či seniorov. Keďže prípadov, v ktorých figurujú obzvlášť zraniteľné obete trestných činov, pribúda, vznikol projekt Špecializovaných výsluchových miestností.

Projekt vznikol v súvislosti so zákonom o obetiach, platným od januára 2018. Práve v ňom sa zaviedol pojem obzvlášť zraniteľné obete, ku ktorým je potrebný špeciálny prístup, vrátane prítomnosti psychológa pri vypočúvaní, a tiež pojem druhotná viktimizácia. "Znamená to, aby ten, kto je obeťou trestného činu, nebol zároveň aj obeťou trestného konania," vysvetlila na tlačovej besede rektorka Akadémie Policajného zboru Lucia Kurilovská. Historicky prvá takáto miestnosť vznikla práve na pôde Akadémie PZ. Je špeciálne prispôsobená pre deti. Postupne by však takéto miestnosti mali pribúdať po celom Slovensku.

Zdroj: topky-Vlado Anjel

V čom je však takáto výsluchová miestnosť iná? Odlišuje sa najmä technickým vybavením, no už na prvý pohľad pôsobí "domácejšie". Práve preto, aby sa v nej detské obete necítili ako v strohých priestoroch polície. "Je tam celá technika prispôsobená tak, aby sa ten samotný výsluch nahrával, zaznamenával, a aby tým pádom boli dodržané všetky ďalšie postupy v rámci trestného konania, aby tento výsluch nebolo nutné opakovať v ďalších konaniach," vysvetlila Kurilovská s tým, že dieťa by tak nemalo byť podrobené ďalšiemu stresu.

Výsluch hrou

V miestnosti nájdete aj hračky - ide však o špeciálne bábky, na ktorých môžu aj tí najmenší demonštrovať to, čo sa stalo. A to aj v prípade, že majú poruchu reči, alebo sa z iných dôvodov nevedia vyjadrovať verbálne. Bábky boli vyvinuté psychológmi, špecialistami na detskú psychológiu. Je na nich možné demonštrovať skutok takpovediac hrou.

Bábky by mali predstavovať celú rodinu. Zdroj: topky-Vlado Anjel

Projekt však nezahŕňa jednu miestnosť, ale rovno dve. Zatiaľ čo v tej "farebnejšej" bude len vyšetrovateľ vykonávajúci výsluch a samotná obeť trestného činu, v druhej sa budú nachádzať ďalší účastníci trestného konania, napríklad obhajcovia, prokurátor, znalec či psychológ. Za pomoci audiovizuálnej techniky budú môcť nielen pozorovať výsluch, ale aj zasahovať doň otázkami. Tie však budú klásť prostredníctvom vyšetrovateľa, na ktorého budú technicky napojení. "Dieťa vôbec nebude vnímať, že sú tam ďalšie osoby," dodala Kurilovská.

Zdroj: topky-Vlado Anjel

"Základným predpokladom tej miestnosti je, že dokáže oddeliť obeť od páchateľa, čo sme mnohokrát doteraz nemohli, keďže sa vypočúvalo v bežných kanceláriách," dodal Marek Piš, koordinátor projektu za úrad kriminálnej polície PZZ.

Zdroj: topky-Vlado Anjel

Súčasťou novinky je aj špeciálne vzdelávanie. "Budeme odborne vzdelávať určité vybrané skupiny vyšetrovateľov a poverených príslušníkov, ktorí priamo vyšetrujú len tieto trestné činy spáchané na obzvlášť závažných obetiach," dodala Jana Maškarová, prvá viceprezidentka Policajného zboru. Z celého Slovenska by ich mali na pôde Policajnej akadémie v Bratislave postupne vyškoliť približne 350.

Zdroj: topky-Vlado Anjel

Na projekt vyčlenili 670-tisíc eur. Financovaný je z Fondu pre vnútornú bezpečnosť Ministerstva vnútra SR aj z prostriedkov Európskej únie.