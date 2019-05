Žalostný pohľad v Nových Zámkoch: FOTO Chceli zahubiť škodce, za obeť padli nevinné tvory

NOVÉ ZÁMKY - Pred vyše týždňom obyvateľov Nových Zámkov doslova šokovalo to, čo uvideli v miestnom parku. Stromy oblepené páskami, ktoré mali vyhubiť škodcov, si vyžiadali aj iné nevinné zvieracie životy. Za obeť im padli vtáky aj jašterica. Kto je na vine?

Na problém upozornili obyvatelia na sociálnej sieti, masívna odozva pomohla a pásky zo stromov zmizli. Verejnosť sa však pýta, prečo k tak nezmyselnému kroku vôbec došlo.

Opatrenia neprebrali s odborníkmi

Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku sa vyjadril, že o prípade počul a skonštatoval, že dané opatrenia opätovne neboli prebrané s odborníkmi na živočíšnu ríšu a už vôbec nie s ornitológmi. "Okrem troch známych prípadov v tých lepoch uhynulo určite množstvo bezstavovcov, na ktoré zrejme následne naletovali vtáky a pri snahe o ulovenie hmyzu sa tiež stali obeťou," popísal odborník.

Zdroj: Facebook: Zoltán Salgó

Podľa Slobodníka je škoda, že do prírody stále vnášame nové prvky, ktoré majú spravidla negatívny vplyv na zvieratá. "Dobrým príkladom sú tiež neustále častejšie sklené plochy," uzavrel.

Mesto tvrdí, že pásky nevyberalo

Petronela Bernáth, ktorá pôsobí ako hovorkyňa Nových Zámkov, vysvetlila, že samotné mesto nepoužilo žiadne zariadenia, ani nevyberalo spôsob boja proti škodcom. "Mestom vysúťažená spoločnosť Asanas s.r.o. na základe vlastného uváženia a z dôvodu časovej tiesne bez konzultácie s mestom aplikovala ekologické lepiace pásky na približne sedemdesiat stromov z dôvodu predchádzania premnoženiu motýľov, húseníc, keďže aktuálne počasie tomuto prospieva a spôsobilo by to úhyn stromov," uviedla.

Spomínaná spoločnosť má systém lepiacich pások podľa slov Bernáth odskúšané aj v iných mestách. "Teraz budeme musieť chrániť stromy chemickým postrekom," dodala s tým, že mesto požiadalo realizátora o to, aby predložil odborné stanovisko. Doručené malo byť ešte 22. mája, teda minulú stredu. Hovorkyňa uviedla, že následne ho môžu dať k dispozícii.

V pondelok už ale reagovala slovami, že túto stredu sa uskutoční stretnutie na mestskom úrade so zástupcami spoločnosti a venovať sa budú práve tomu, čo sa udialo. Sľúbené stanovisko však zatiaľ neposkytla. A to aj napriek tomu, že stretnutie vedenia mesta so zástupcami spoločnosti sa uskutočnilo. Odborné stanovisko však v písomnej forme dodajú podľa vyjadrenia Bernáth až budúci pondelok. Kto je teda zodpovedný, ani po vyše týždni známe nie je. Občania ale žiadajú jediné - aby sa podobná situácia nikdy nezopakovala.