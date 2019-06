Ekologický boom na východe: Podnik chce zachrániť planétu, nový spôsob pitia kávy

Dá sa to. Kaviareň Dublin Cafe z Prešova prichádza s projektom Vráť ma!. Jeho filozofia tkvie v tom, že sa uplatnia tzv. ekologické poháriky na kávu. Tie nie sú vyrobené len tak z hocičoho. Ochranu našej planéty vidí podnik hlavne v bambusových pohárikoch, ktoré sú vratne. Zadovážiť sa pritom dajú za určitú zálohu, ktorá sa po vrátení pohárika vracia.

Zdroj: Facebook/Dublin Cafe

Systém je pritom úplne jednoduchý. Zákazník si za menšiu zálohu objedná kávu práve v tomto novom ekologickom poháriku a po odchode dostane svoju zálohu späť a pohárik vráti. Tým prispeje k spomaleniu bláznivého ekologického kolotoča, ktorý čoraz viac poškodzuje životné prostredie.

Zdroj: Facebook/Dublin Cafe

"Systém je veľmi jednoduchý - vrátite nám pohár, vrátime Vám zálohu," uvádza zariadenie Dublin Cafe na sociálnej sieti. Podnik pritom plánuje zaradiť túto praktiku do každej zapojenej prevádzky. Pohár je pritom vyrobený z väčšej časti z bambusu, ktorý je recyklovateľný. Nápad so sebou prináša menej odpadu, v rámci ekológie a v druhom prípade si môže zákazník vychutnať kávu z pohára, ktorým prakticky zachraňuje planétu.

Kroky vlády smerom k ekológii

Od roku 2022 by sa na Slovensku mali zálohovať jednorazové nápojové obaly. Vyplýva to z návrhu zákona envirorezortu, ktorý v stredu posunuli poslanci Národnej rady SR do druhého čítania. Suma za zálohovanie by sa mala pohybovať vo výške 12 centov pri PET fľašiach a desať centov pri plechovkách.

László Sólymos Zdroj: SITA/Branislav Bibel

"Pripravili sme systém, ktorý dokáže presunúť PET fľaše z riek, lesov a ulíc tam, kam patria, do recyklačných zariadení. Navyše, v rámci regiónu strednej Európy budeme prví, kto zálohovanie PET fliaš a plechoviek od nápojov reálne zavedie," vysvetlil návrh šéf rezortu László Sólymos (Most-Híd). Vstupné náklady na zavedenie systému by mali byť na úrovni 80 miliónov eur.

Na Slovensku sa za jeden rok dostane do obehu približne miliarda PET fliaš. Separovaným zberom sa dosahuje ich približná návratnosť 60 percent. Ak by bola návratnosť 90-percentná, fľaše, ktoré by sa týmto spôsobom zozbierali, by dokázali naplniť napríklad bratislavské Námestie slobody do výšky 22 metrov.