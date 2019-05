Mrazivé detaily smrti českej podnikateľky Jany: Stopa vedie na Slovensko, zabili ju a zakopali?

Jana Svobodová Zdroj: Polícia ČR

Jana Svobodová nastúpila do svojho auta na Argentínskej ulici v Prahe, pri jazde ju zachytila aj bezpečnostná kamera. Neskôr už ale v jej vozidle sedeli dva muži. Mali to byť práve Behan s Potočkom. Polícia má s obomi bohaté skúsenosti.

Ľubomír Behan sa preslávil útekom z pracoviska pri leopoldovskej väznici, kde si odpykával trest za lúpežné prepadnutie, a podarilo sa mu ukrývať vyše štyri mesiace, kým ho chytili v dome jeho otca v úkryte na povale. Za útek dostal dva roky. Druhým podozrivým je Marek Potoček, na ktorého už pred tromi rokmi vydali zatykač pre majetkovú trestnú činnosť. Teraz má na krku aj európsky zatýkací rozkaz a je stále na úteku.

Podľa polície vyšetrovateľ Národnej protizločineckej jednotky obvinil dve osoby zo zvlášť závažného zločinu vraždy a zločinu lúpeže. "Jeden z nich mal na podnikateľku marketingovej firmy fyzicky zaútočiť a potom ju vraj obaja usmrtili. Zabezpečili si náradie a vykopali ilegálny hrob, do ktorého ju pochovali. Dodnes telo ženy polícia nenašla. Vozidlo potom mali komusi predať, uvádza sa v reportáži TV Markíza.

Behanova matka sa pre Glob.sk vyjadrila, že neverí tomu, že by za vraždou podnikateľky stál jej syn. "On by toho nebol schopný určite, skôr ten druhý, čo bol s ním," dodala. Behan by sa mohol z väzenia dostať v roku 2026, teda za predpokladu, že nebude odsúdený aj za tento trestný čin.