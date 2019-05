Ostružlík zamiešal karty: Zmena výpovede v prípade objednávky vraždy, Zsuzsová má dôvod na úsmev

Roman Ostružlík súperil o post primátora Hurbanova práve s nebohým Basternákom. Z objednávky jeho vraždy ho obvinili po dlhých rokoch, 24. januára 2019. Vo svojej výpovedi uvádzal, že mu Alena Zsuzsová pomáhala s predvolebnou kampaňou, mal s ňou intímny pomer, dokonca ho mala zoznámiť s ďalším mužom, ktorý figuruje aj v kauze vraždy novinára, so Zoltánom Andruskóom.

Na foto Alena Zsuzsová a zavraždený László Basternák. Zdroj: SITA/Jakub Julény, TASR/Milan Drozd

Ako informoval portál televízie Markíza tvnoviny.sk, po troch mesiacoch svoju výpoveď odvolal. Dalo by sa povedať, že Zsuzsovú vyviňuje. Spočiatku totiž opisoval, že vedela o tom, že podával trestné oznámenia pre údajné podvody s eurofondami. Basternáka mala nazvať sedliakom, mala sa vyjadriť, že za peniaze vybaví, aby ho "dali do poriadku". Zsuzsová mu mala po tom, ako sa Basternáka pokúšali zavraždiť prvýkrát, povedať aj to, že to zariadila ona.

Zoltán Andruskó na súdnom pojednávaní v kukle. Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar

Teraz je všetko inak. Podľa Markízy totiž Ostružlík vypovedal, že je na neho vyvíjaný nátlak. Na to, čo povedal, a na výpoveď voči Zsuzsovej, ho údajne mala naviesť polícia.

V prípade je okrem Ostružlíka a Zsuzsovej obvinený aj jej bývalý šofér Vladimír Mosnár, figuruje v ňom aj spomínaný Zoltán Andruskó. Zsuzsovej advokát priblížil, že podľa vyjadrenia Andruskóoa si mal Ostružlík vraždu objednať u Aleny, ona ju teda mala sprostredkovať.

Exprimátora a regionálneho politika Strany maďarskej koalície Lászlóa Basternáka zavraždili 9. júla 2010 vo večerných hodinách pred jeho domom. Za úkladnú vraždu odsúdili Štefana Kaluza na 25 rokov. Už v tom čase však vyšetrovatelia pracovali s verziou, že Kaluz bol vykonávateľom a skutok si objednal niekto iný.