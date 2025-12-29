Do bojnickej ZOO zavítali Vianoce ako z rozprávky: Kurfe plné ovocia a zeleniny!

BOJNICE - Ministerstvo životného prostredia SR myslelo na zvieratá v Národnej zoo Bojnice aj počas vianočných sviatkov. Generálny tajomník služobného úradu ministerstva životného prostredia Marek Chovan potešil zvieracích obyvateľov symbolickou návštevou a kufrom plným ovocia a zeleniny.
Spoločne s vedením najstaršej zoologickej záhrady na Slovensku sa zapojil do kŕmenia slonov, medveďov, pánd či tiav. Táto návšteva bola predovšetkým symbolickým vianočným gestom, keďže Ministerstvo životného prostredia SR podporuje Národnú zoo Bojnice systematicky počas celého roka, nielen v období sviatkov.
Generálny tajomník služobného úradu ministerstva životného prostredia poďakoval všetkým zamestnancom zoo za ich každodennú a nepretržitú starostlivosť o zvieratá, a to nielen počas vianočných sviatkov, ale celého roka. „Všetkým zamestnancom, ktorí si s pokorou a odhodlaním plnia svoje pracovné povinnosti bez ohľadu na počasie, sviatky či iné okolnosti a starajú sa o bezpečný chod celého areálu, prajem veľa síl a zdravia pre zvieratá,“ podčiarkol Chovan.
Súčasné vedenie envirorezortu pod Tomášom Tarabom chce z Národnej zoo Bojnice vybudovať renomovanú vedeckú inštitúciu. Ministerstvo životného prostredia SR, ako zriaďovateľ bojnickej zoo, investoval za ostatné dva roky do jej modernizácie viac ako milión eur, pričom sa pripravujú nové investičné projekty. "Podporujeme aktivity, vďaka ktorým umožňujeme najmä u detí pestovať pozitívny vzťah k zvieratám, zachovávať prežitie ohrozených druhov zvierat pre ďalšie generácie a tiež rozvíjať turizmus v príjemnom prostredí,“ dodal Chovan.
Zoologickú záhradu čakajú dôležité investície, aktuálne sa pripravujú projektové zámery za zhruba 5 mil. eur pre nové záchytné centrum pre veľké mačkovité šelmy aj nový pavilón pre žirafy. „Nesmierne ma teší intenzívna podpora zo strany ministerstva životného prostredia a verím, že bude aj naďalej pokračovať v prospech rozvoja zoologickej záhrady,“ dodal riaditeľ Národnej zoo Bojnice Emil Divéky.
Národná zoo Bojnice je dnes domovom pre viac ako 2 700 jedincov, vyše 360 druhov zvierat a je zapojená do 33 chovných programov na záchranu celosvetovo ohrozených živočíchov. Od svojich skromných začiatkov v roku 1955, keď v zoo pracovalo len 7 ľudí, sa postupne rozrástla na modernú inštitúciu so širokým záberom a dnes poskytuje prácu vyše 90 zamestnancom.