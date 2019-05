Brezniansky podnikateľ Igor Šajgal je odsúdený na osem rokov: Súd zamietol jeho odvolanie

BANSKÁ BYSTRICA - Brezniansky podnikateľ Igor Šajgal, ktorý figuroval v kauze vraždy Jána Kubašiaka z Polomky a tri roky bol na úteku, ide do väzenia na osem rokov. Rozhodol o tom vo štvrtok senát Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorý zamietol jeho odvolanie voči verdiktu okresného súdu. Uznesenie KS je právoplatné.

Šajgal už bol raz právoplatne odsúdený odvolacím KS, a to ešte v októbri 2015. Uznal ho vinným zo zločinu lúpeže, ktorú si mal objednať a získať obchodné dokumenty od Kubašiaka, ako aj z pokračovacieho zločinu vydierania rodiny Kubašiakovcov. Potvrdil mu trest ôsmich rokov väzenia so stredným stupňom stráženia a peňažný trest vo výške 35.000 eur. Do väzenia nenastúpil a od novembra 2015 bol v policajnom pátraní. Polícia ho zatkla vlani v decembri v okrese Rimavská Sobota.

Zdroj: TASR/Dušan Hein

Právnici Šajgala boli s dovolaním na Najvyššom súde (NS) SR úspešní, keď senát pod vedením Štefana Harabina vrátil kauzu späť OS na nové rozhodnutie. Výhrady sa týkali niekdajšieho výsluchu banskobystrického expolicajta Róberta Petluša na súde, u ktorého si mal Šajgal v roku 2006 lúpež dokumentov objednať a ktorý ho z nej po ôsmich rokoch v roku 2014 usvedčoval. Lúpež sa však zvrhla na vraždu Kubašiaka, za čo Petluš ešte v roku 2008 dostal 25-ročné väzenie.

OS v Banskej Bystrici musel rozhodovať znova a v roku 2018 potvrdil svoj pôvodný rozsudok, voči ktorému sa Šajgalova obhajoba opäť odvolala. KS sa tak vo štvrtok k Šajgalovej kauze vrátil opäť. Šajgal stále tvrdí, že je nevinný. "Nikdy som si žiadnu lúpež u Petluša neobjednal, nemal som na to dôvod," reagoval. Senátu adresoval slová, že má 65 rokov a vážne zdravotné problémy a ak mu potvrdí osem rokov, je to pre neho trest smrti.

Predseda senátu v odôvodnení poznamenal, že súd by aj mohol uvažovať o znížení trestu, ale vzhľadom na jeho postoj k trestnému konaniu to nie je možné. "Absolútne sa nestotožňujeme so závermi KS, podľa nás je tu priestor na úplne iný postup a v tomto smere budeme podávať dovolanie na NS SR. Podľa nás neboli rešpektované záväzné závery NS SR," konštatoval Šajgalov obhajca Ondrej Zachar.

Jeho klient by sa po odpočítaní ôsmich mesiacov strávených vo väzbe a pri dobrom správaní vo väzení mohol teoreticky dostať na slobodu po vyše 3,5 roku. Zachar dúfa, že NS SR rozhodne oveľa skôr. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry rozhodnutie odvolacieho súdu považuje za očakávané. KS potvrdil rozhodnutie prvostupňového súdu, ktorý vykonal dlhé a rozsiahle dokazovanie, čo preukázalo vinu Šajgala.