MIMORIADNA SPRÁVA Po troch rokoch chytili Šajgala z kauzy vraždy Kubašiaka: Osudná školácka chyba

Vozidlo, v ktorom sedel Igor Šajgal, v sobotu 8. decembra zastavila policajná hliadka z obce Veľký Blh. Dôvodom bola štandardná poriadková kontrola motorového vozidla. "Spolujazdec nemal pri sebe žiadne doklady totožnosti. Tvrdil, že ich stratil. Vydával sa za inú osobu," priblížila polícia na sociálnej sieti s tým, že jeho falošnú identitu potvrdila vodička a rovnako aj majiteľ vozidla, s ktorým sa spojili policajti. Majiteľ vozidla tvrdil, že je jeho bratanec.

Igor Šajgala kedysi: Medzi poznávacie znamenia patrili aj šedivé vlasy. Zdroj: Facebook/Polícia SR

Šajgala policajti poučili, aby išiel stratu dokladov nahlásiť na políciu. V pondelok tak aj urobil. Nepredstavil sa ale svojim menom, uviedol priezvisko Hazucha. Žiadal potvrdenie o strate dokladov, no nepochodil. Skončil v rukách polície. "K jeho zatknutiu došlo vďaka precíznej kooperácií OR PZ Rimavská Sobota a Odboru cieľového pátrania Prezídia Policajného zboru. Viac informácií pripravujeme," uviedla spočiatku Polícia SR na Facebooku.

Bezpečný pohyb

Zástupcovia zákona v príspevku poznamenali, že Šajgal chcel pravdepodobne získať oficiálne potvrdenie o strate dokladu totožnosti, ktorý by mu istý čas zabezpečoval bezpečný pohyb po celom Slovensku. Preto zariskoval, no ako sa zdá, bola to školácka chyba. "Medzitým prebiehala výmena informáciami medzi jednotlivými útvarmi. Šajgal sa na obvodné oddelenie dostavil a na mieste bol zadržaný," dodala polícia. Svoju pravú identitu napokon potvrdil.

Zmena imidžu

Polícia okrem detailov zo zadržania zverejnila aj snímku, z ktorej by ste Igora Šangala spoznali len ťažko. "V porovnaní s minulosťou výrazne zmenil svoj vzhľad," upozornila polícia. Šedivé vlasy sú totiž fuč.

"Polícia disponovala informáciami o možnom pohybe Igora Šajgalu a operatívne ich preverovala a vyhodnocovala," dodala polícia s tým, že na zadržaní sa podieľali Odbor cieľového pátrania Prezídia Policajného zboru, Okresné riaditeľstvo v Rimavskej Sobote a Obvodné oddelenie vo Veľkom Blhu.

Zdroj: Facebook/Polícia SR

Šajgal bol v policajnom pátraní od novembra 2015, kedy nenastúpil do väzenia. Odvolací súd Šajgalovi ešte 29. októbra 2015 potvrdil za zločiny lúpeže, ktorú si mal objednať, a vydierania rodiny Kubašiakovcov osem rokov väzenia so stredným stupňom stráženia. Potrestal ho aj peňažným trestom vo výške 35-tisíc eur. Ak by ho nezaplatil, uložil mu náhradný trest, 12-mesačné väzenie.

Zavraždený Ján Kubašiak.

Kauza Polomka

Rozhodnutím, ktoré koncom októbra 2015 padlo na Krajskom súde v Banskej Bystrici, sa po deviatich rokoch od brutálnej vraždy Kubašiaka definitívne skončila celá kauza "Polomka". Hoci Šajgal bol okrem pokračujúceho zločinu vydierania rodiny Kubašiakovcov obžalovaný pôvodne z objednávateľstva úkladnej vraždy Kubašiaka, vzhľadom na dôkaznú situáciu ešte pred senátom okresného súdu prokurátor požiadal o zmenu právnej kvalifikácie skutku na zločin lúpeže formou objednávateľstva.

Šajgala z neho usvedčoval odsúdený banskobystrický expolicajt Róbert Petluš, ktorého súd v roku 2008 uznal vinným z vykonania úkladnej vraždy Kubašiaka a odsúdil na 25 rokov väzenia. Brezniansky podnikateľ na odvolací súd neprišiel, zastupovali ho iba jeho traja obhajcovia. Keby prišiel na súd, eskorta by ho odviedla rovno zo súdnej siene do väzenia.