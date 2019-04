Masaker, aký nemá obdoby: FOTO So Srí Lankou trpí celý svet, pápežská nadácia podá pomocnú ruku

Po krvavej nedeli sa turistami vyhľadávaná Srí Lanka zmenila na krajinu plnú smútku. V jej metropolitnom meste Kolombo a jeho okolí sa 21. apríla odohrala séria samovražedných bombových útokov, ktorých cieľom boli tri kostoly, z toho dva katolícke a jeden evanielický, ako aj na turistami vyhľadávané luxusné hotely. Kostoly boli v danom čase plné ľudí zúčastňujúcich sa na veľkonočných bohoslužbách.

Solidarita s trpiacou Srí Lankou

Generálny sekretár pápežskej nadácie Aid to the Church in Need (ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi) Philipp Ozores vyjadril v súvislosti s týmito tragickými udalosťami v liste Biskupskej konferencii Srí Lanky solidaritu a duchovnú blízkosť pápežskej nadácie ACN rodinám nevinných obetí a všetkým ľuďom tejto ázijskej krajiny.

„Celý svet sa vo veľkonočné nedeľné ráno zobudil do hrozných správ o bombových útokoch, ktoré sa stali vo vašej krajine a ktoré svojim zacielením na tri kostoly zasiahli najmä kresťanskú komunitu a tiež turistov z cudziny ubytovaných v hoteloch. Cítime aj my šok a hlboký smútok nad utrpením a tragédiou spôsobeného nevinným obetiam, obzvlášť tým, ktorí sa v kostoloch na Veľkonočnú nedeľu zhromaždili, modliť sa a sláviť vzkriesenie nášho Pána Ježiša Krista,“ uviedol za ACN Philipp Ozores. Všetci spolupracovníci ACN a dobrodinci vyjadrili solidaritu s trpiacou Srí Lankou.

Za prejavenú solidaritu sa pápežskej nadácii poďakoval biskup Harold Anthony Perera z diecézy Kurunegala. „V týchto momentoch nesmierneho žiaľu ďakujeme za prejavenú solidaritu. Nielen katolíci v našej krajine, ale všetci ľudia dobrej vôle prežívajú do hĺbky svojich sŕdc obrovský smútok. Stalo sa niečo, čo je úplne neuveriteľné a čo sa nedá pochopiť. Všetky naše kostoly chráni polícia, biskupské úrady sú pod ochranou bezpečnostných síl. Ja sám som bol ozbrojenými silami požiadaný od popoludnia Veľkonočnej nedele nevychádzať von. V tomto čase smútku a žiaľu potrebujeme vaše modlitby, za ktoré vám je najmä naša katolícka komunita veľmi vďačná. Nech vás Pán Boh požehnáva!“ uviedol generálny sekretár.

Pápežská nadácia ACN v minulom roku na Srí Lanke 36 projektov miestnej Katolíckej cirkvi v sume viac ako 550-tisíc eur. ACN je pripravená pomôcť Cirkvi na Srí Lanke aj po týchto hrozných útokoch, či už pri obnove zničených kostolov, pri pomoci ľudom postihnutých psychickými traumami alebo pri budovaní novej dôvery a mierového spolunažívania medzi jednotlivými komunitami.

Útočníkmi boli Srílančania, mali podporu Daešu

Podľa aktuálnych údajov si útoky vyžiadali vyše 250 obetí na životoch. Srílanské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok uviedlo, že medzi mŕtvymi je 40 cudzincov. Na masakre sa podieľalo celkovo deväť útočníkov vrátanej jednej ženy. Všetci atentátnici boli srílanskí občania. Okrem spomínaných útokov sa ďalší samovražedný atentátnik odpálil počas razie v dome, v ktorom sa nachádzali podozriví, pri čom zahynuli traja policajti.

Militanti mali podporu Daešu. V piatok to novinárom povedal austrálsky premiér Scott Morrison. Podľa jeho slov väzby medzi miestnou skupinou islamských extrémistov a Islamským štátom zahŕňali napríklad stanovenie cieľov útokov. Podľa Morrisona útoky zároveň demonštrovali nový front boja proti terorizmu. V rámci neho sa militanti, ktorí bojovali v Sýrii a Iraku, vracajú domov vybavení znalosťami, ako vykonať útoky, zatiaľ čo ostávajú súčasťou širšej siete, ktorá im môže poskytnúť peniaze, výcvik a stanoviť ciele.