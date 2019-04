Krvavý masaker na Srí Lanke: Otec sa rozhodoval, ktoré dieťa zachráni, nakoniec stratil obe

Trojica trávila na Srí Lanke dovolenku a mal to byť ich posledný deň v exotickej destinácii, odkiaľ sa mali vrátiť k mame Angeline a dvom ďalším bratom (12, 21) do Londýna. Ubytovaní boli v luxusnom hoteli Šangri-La v Kolombe a práve odchádzali z raňajok v lobby, keď došlo k prvému výbuchu. Vystrašená rodina sa snažila okamžite utiecť pred nebezpečenstvom, ale bohužiaľ, takmer okamžite nasledovala druhá explózia.

"Nedá sa opísať, aké to bolo strašné. Ľudia kričali. Bol som so svojimi deťmi. Nevedel som, či sú v poriadku, bola tma. Bál som sa, že príde ďalších výbuch. Utekali sme preč - potom prišla druhá explózia," opísal pre The Times dramatické momenty zdrvený otec, ktorý sa snažil zistiť, ako sú na tom jeho deti. Ani jeden z nich sa po zásahu nehýbal, no jeho syn pôsobil, že je na tom horšie ako jeho dcéra. Snažil sa ho oživiť.

Keď sa jedna zo žien ponúkla, že zostane pri Amelie a pomôže jej, odniesol svojho syna do sanitky a odviezol sa s ním do nemocnice. Bohužiaľ, lekári už nedokázali mladíkovi pomôcť. Nakoniec sa dozvedel ešte jednu hroznú správu. Napriek tomu, že jeho dcéra nevyzerala byť na tom až tak zle, aj ona v nemocnici zomrela. Pravdepodobne v dôsledku vnútorných zranení.

Nešťastný otec, ktorého šrapnel zranil na tvári, sa vrátil domov do Londýna. "Je šokovaný, nehovoril o tom veľa. Snaží sa byť silný pre môjho malého brata, ktorý má 12, a moju mamu," uviedol najstarší syn David.

Daniel bol študentom na Westminster Kingsway College a rozhodoval sa, či ísť na univerzitu v Manchestri alebo Leicesteri, kde chcel študovať marketing. Bol to horlivý charitatívny pracovník, ktorý sa dobrovoľne prihlásil na prácu v etiópskom sirotinci či u kočovníkov v Mongolsku. Amelie bola žiačkou na Godolphin and Latymer School v Hammersmithe. Podľa otca sa obe jeho deti veľmi zaujímali o rôzne kultúry a milovali cestovanie.