Hrôzostrašné FOTO z hromadnej zrážky: Pri Senici sa zranilo šesť osôb, tohto sa bojí každý vodič

DOJČ - Podľa polície nehodu troch áut zavinila migrujúca zver. V tejto súvislosti vodičov vyzýva k zvýšenej ostražitosti. Pretože zrážky so zverou sa mnohokrát končia tragicky.

Fotky nehody z obce Dojč pri Senici sa objavili na facebookovom účte polície. Tá varuje, že zábery nie sú vhodné pre citlivé povahy.

Pri spomínanej obci sa v troch vozidlách zranilo šesť osôb po strete s migrujúcou zverou. Ich posádky podľa slov mužov zákona utrpeli ľahké zranenia. „Rešpektujte značky o pohybe zvierat na cestách a buďte ostražití,“ zdôraznili.

Ako informovala trnavská krajská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová, 54-ročný vodič Nissanu X- Trail jazdil po ceste druhej triedy II/500 medzi Senicou a Dojčom v smere od Senice, pričom z ľavej strany mu do jazdnej dráhy náhle vbehlo stádo jelenej zveri. „Auto sa zrazilo s dvomi zvieratami, pričom jedna jelenica bola odhodená do seatu idúceho v protismere a následne aj do citroënu idúceho za ním,“ spresnila s tým, že predbežná škoda bola vyčíslená na 20-tisíc eur.

Uhynutú zver si vraj na mieste prevzal hospodár tamojšieho poľovníckeho združenia. Dychové skúšky na alkohol boli u všetkých vodičov negatívne.

Dopravná nehoda sa stala 18. marca okolo 18:30.

Zdroj: FB/Polícia SR

