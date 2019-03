Rado (†21) zomrel strašnou smrťou v kontajneri: Chcel vytiahnuť oblečenie, veko mu zlomilo väz

Rado mal ťažké detstvo. Narodil sa do chudobnej rodiny, a práve preto sa ho matka musela vzdať. Kvôli zlým sociálnym pomerom. Umiestnila ho do detského domova a ponúkla ho na adopciu. Až neskôr si syna vzala späť. „Lenže on bol taký, že nás vôbec nepočúval. Lietal hore-dole, lebo že on nie je na rodinu zvyknutý,“ zneli slová matky, ktoré vyslovila po Radovej smrti.

Zdroj: Reprofoto/Tvnoviny.sk

Tá nastala po tom, ako si chcel z miestneho zberného kontajnera ukoristiť nejaké oblečenie, pravdepodobne ho chcel speňažiť. K tomuto činu ho mali prinútiť spomínané zlé pomery. „Dvadsaťjedenročný muž bol zaseknutý v mechanizme kontajnera určeného na textil,“ opísal hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Pavol Kudlička.

Na snímke je kontajner na textil, v ktorom sa Rado zasekol. Zdroj: Reprofoto/Tvnoviny.sk

Radovo telo trčiace z kontajnera si v noci všimli okoloidúci. Jeho matka si myslí, že masívny vrch kontajnera mu zlomil väz. „Lebo on bol na bicykli, že to vyberal a mu padol na krk ten vrch,“ spomína žena pre televíziu Markíza.

Na snímke je matka zosnulého mladíka. Zdroj: Reprofoto/Tvnoviny.sk

Čítajte aj: Hrôza v Prešove: FOTO Opitý autobusár ohrozil životy cestujúcich, takto ho potrestal súd

Na miesto oznámenia prišli záchranári. Bohužiaľ, mladíka sa im nepodarilo oživiť. Obhliadajúci lekár nariadil pitvu.

Na snímke je kontajner na textil, v ktorom sa Rado zasekol. Zdroj: Reprofoto/Tvnoviny.sk

Starostka Čachtíc Erika Ondrejková tvrdí, že ide o bežné praktiky sociálne slabých rodín. „Doteraz sme mali skúsenosti, že tam chodia malé deti, teda že dospelý človek tam len málokedy chodí,“ povedala starostka. Ako spresnila, v obci je šesť kontajnerov na textil. „Tri sme stiahli na zberný dvor, aby sme predišli takýmto problémom,“ vysvetlila Ondrejková s tým, že zrejme aj tie zvyšné premiestnia do zberného dvora.

Polícia z Nového Mesta nad Váhom už začala trestné stíhanie vo veci pre prečin usmrtenia.