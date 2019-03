Zlodej sa vlámal do pivnice: Ukradol lyžiarsku výstroj na FOTO, polícia po ňom pátra

REVÚCA - Polícia hľadá zlodeja, ktorý sa v dobe od 11. do 14. marca vlámal do pivnice bytového domu na Ulici Vladimíra Clementisa v Revúcej a ukradol odtiaľ lyžiarsky výstroj. Poškodeným majiteľom krádežou vznikla škoda, odhadnutá na viac ako 2300 eur.

"Z pivnice ukradol dva páry lyžiarok značky Scarpa čierno-zelenej a oranžovo-zelenej farby a dva páry lyží značky Atomic červeno-bordovej farby a značky Hagen zeleno-bielej farby aj s viazaním," informovala banskobystrická policajná krajská hovorkyňa Mária Faltániová. Ako ďalej uviedla, nie je vylúčené, že ukradnuté lyže a lyžiarky bude chcieť páchateľ predať.

„V prípade, že vám niekto ponúkne na predaj lyže a lyžiarky uvedených značiek, ktoré sú na fotografiách, oznámte to polícii. Ak by si ich niekto kúpil a vedel by, že boli ukradnuté, dopustil by sa trestného činu," dodala s tým, že vyšetrovateľ začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci zločinu krádeže a prečinu porušovania domovej slobody.

Zdroj: KR PZ Banská Bystrica

