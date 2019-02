Akčná naháňačka na D1: VIDEO Diaľničiari si to od Američana nenechali páčiť! Mastnej pokute neunikol

Zdá sa, že vodič Audi A6 si pomýlil míle s kilometrami. Trenčianski diaľniční policajti mu totiž na diaľnici D1 namerali rýchlosť 221 kilometrov za hodinu. „Išlo o 56-ročného Američana. Zrejme takúto frajerinku videl v niektorom z amerických filmov,“ zavtipkovala polícia na svojom facebookovom účte.

Cestného piráta začali diaľničiari prenasledovať náhodou. Ako informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová, policajti v civilnom vozidle dokumentovali práve priestupok iného vozidla, no keď im do jazdnej dráhy vošiel vodič Audi A6, ukázal im obscénne gesto, teda vztýčený prostredník. Následne zrýchlil a prekročil rýchlosť až o 91 km za hodinu. „Kto vie, ako by ho vyriešili americkí policajti, no tu dostal najvyššiu možnú pokutu 800 eur, ktorú na mieste uhradil cez platobný terminál,“ doložili muži zákona.

Svoje hanlivé gesto vraj ospravedlňoval argumentom, že keby vedel, že vo vozidle sedia policajti, tak by ho neukázal.

Hovorkyňa spresnila, že policajti ho nakoniec predpísaným spôsobom zastavili na výjazde z diaľnice v Dubnici nad Váhom. „Zistili, že ide o občana USA, ktorý je prihlásený na pobyt na Slovensku. Vodič bol k hliadke slušný, ospravedlňoval sa za hanlivé gesto, lebo netušil že v civilnom vozidle sú policajti. Skúška na alkohol bola negatívna. Za prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti mu uložili pokutu 800 eur. Vodič zaplatil na mieste cez platobný terminál,“ doplnila Antalová.