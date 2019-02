Hazardér v škodovke: VIDEO Zdeněk zostal poriadne vyľakaný, Janin odkaz to zaklincoval

ŠTERNBERK/OLOMOUC – Predbiehanie je jeden z najnebezpečnejších manévrov. Nie každý vodič ho zvláda správne. Šofér striebornej škodovky síce začal predbiehať na prehľadnom úseku, kde to situácia dovoľovala, no naložil si toho na seba príliš veľa. Svojím konaním tak neohrozil len seba, ale i ostatných účastníkov cestnej premávky.

Zdeněk vďaka palubnej kamere jeho extrémny manéver zachytil. „Tiež som sa zľakol,“ okomentoval svoje video, ktoré uverejnil na Facebooku. Je na ňom vidno, že ak by šofér predbehol len jedno auto, pred Zdeňkom idúcim v opačnom smere by sa stihol zaradiť do svojho jazdného pruhu včas. Lenže šofér škodovky v predbiehaní pokračoval a od tvrdého nárazu s mužom ho delili centimetre.

Čítajte aj: Šokujúce VIDEO Martina ofúklo porsche, ostrá reakcia a státisíce videní!

„Kvôli takýmto vodičom umierajú nevinní ľudia a bývajú medzi nimi aj deti. To nie sú vodiči, ale hovädá,“ poznamenala Jana.

Dopravný priestupok sa stal 10. februára krátko po pol štvrtej poobede na ceste medzi Šternberkom a Olomoucom.