Brutalita na zastávke v Bratislave: Michal (20) napadol maloletého chlapca, začalo to nadávkami a potom...

Začiatkom februára na zastávke Homolova v Bratislave podľa doteraz známych informácií Michal F. vo večerných hodinách chlapca napadol najprv verbálne. Neskôr ho začal aj udierať päsťami a kolenom do tváre a do zadnej časti hlavy. Chcel mu ukradnúť hodinky, avšak to sa mu nepodarilo.

Rýchla zdravotnícka pomoc chlapca previezla do nemocnice. Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave IV potom útočníka obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na príslušné oddelenie PZ. Za násilnú trestnú činnosť je obvinený a na základe rozhodnutia sudcu pre prípravné konanie stíhaný väzobne.