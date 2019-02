Drzý útočník Ivan (31) úradoval: V jeden deň surovo napadol dve ženy

KOMÁRNO - Obvineniam zo zločinu lúpeže čelí 31-ročný Ivan z Komárna. V sobotu večer surovo napadol v meste dve ženy. Ako informovala nitrianska policajná hovorkyňa Božena Bruchterová, 18-ročnú dievčinu schytil odzadu za krk, stiahol ju na zem a kopol ju do chrbta. Držal jej ústa a pýtal peniaze.

Ďalšie údery jej uštedril, keď mu povedala, že žiadne peniaze nemá. Z rúk jej potom vytrhol MP3 prehrávač a z pleca strhol kabelku, v ktorej mala mobil. O pár minút sa jeho ďalšou obeťou stala 53-ročná žena. Útočník ju udrel päsťou do hlavy a chrbta a keď spadla na zem vytrhol jej kabelku a ušiel. Páchateľa do príchodu polície zadržali okoloidúci. Spracovaný bol aj podnet na jeho vzatie do väzby.