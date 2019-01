Od kauzy Mariatchi ubehlo vyše päť rokov: Poškodení vypovedali na súde, opísali bitku

Po kopancoch do hlavy zostali v bezvedomí. Obžalovaní sú Peter Š., Boris H., Martin B., Dušan V. a Michal P., ktorí požiadali, aby sa pojednávanie konalo v ich neprítomnosti. Čelia obžalobe zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu a z prečinu výtržníctva v spolupáchateľstve, jeden len z výtržníctva. Proces sa začal 14. januára po viac ako piatich rokoch od incidentu.

Ako vypovedal majiteľ baru Radovan Richtárik, v ten večer prišla do jeho podniku partia vyholených mladých mužov z klubu Walhala, ktorý sa v tom čase nachádzal oproti Mariatchi a mal povesť neonacistického klubu. Prišli rovno k baru, kde si pýtali cigarety. Barmanka im ich nechcela predať, na čo sa nahnevali a Richtárik sa podľa svojich slov snažil situáciu upokojiť. „Poprosil som ich, aby odišli a nerobili problémy, na čo ma jeden z nich napadol,“ povedal Richtárik. K baru priskočili ďalší zákazníci podniku, strhla sa trma-vrma a muži následne odišli. Po nejakom čase sa pred dverami podniku objavila väčšia skupina vyholených mužov z klubu Walhala.

Richtárik mal obavu, že mu rozbijú zvonka sklá na podniku, čo sa v minulosti už viackrát stalo, preto otvoril dvere a chcel situáciu upokojiť. „Prišla spŕška úderov, nastala tam panika, ľudia sa tlačili von, potkol som sa, na zemi som dostal kopanec do hlavy a stratil vedomie,“ vypovedal dnes na súde. Rozbité mal temeno hlavy, opuch oka a ďalšie zranenia. Bol v bezvedomí a zákazníci ho preniesli do podniku, aby neutrpel ešte ďalšie zranenia a potom ho odviezla sanitka. Na videozázname z bitky dnes Richtárik na súde identifikoval muža, ktorý ho napadol pri bare ako Petra Š.

Útočník mal podľa jeho opisu zelenú bomberu. „Hneď, ako vošli do podniku, sme ich zaradili podľa imidžu k návštevníkom klubu Walhala, ktorých považujem za neonacistov,“ povedal Richtárik. Ako pokračoval, s návštevníkmi tohto klubu mali problémy už v minulosti. Len mesiac po otvorení Mariatchi im hádzali kamene do okien, niekoľkokrát im rozbili dvere, slovne a fyzicky napádali zákazníkov. Incident podľa jeho slov výrazne ovplyvnil návštevnosť jeho podniku. „Dodnes ešte počúvam, že tam nechoď, tam sú bitky, takže z podnikateľského hľadiska to bolo nie veľmi šťastné,“ povedal Richtárik pre médiá. Dodal, že verí v spravodlivosť a bol by rád, keby sa už celá vec uzavrela.

Ako druhý vypovedal zákazník podniku Peter M., v tom čase študent univerzity. Keď videl, že sa situácia vyhrotila, vyšiel pred bar a snažil sa podľa svojich slov útočníkov upokojiť, no odpoveďou bol úder do tváre, ktorý nevidel, pretože prišiel zboku. Zostal po ňom dezorientovaný a začal utekať, no naďalej bol atakovaný. Po útoku zostal ležať na ceste v strede križovatky. Ako povedal, neskôr zvracal, zrejme z otrasu mozgu. Skončil so zlomeným nosom, rozsiahlym opuchom oka a zlomeninou prsta. Útočníci podľa jeho slov vzhľadom pripomínali futbalových chuligánov.

V podobnom duchu vypovedal aj ďalší poškodený Marek K., zákazník Mariatchi. Počas bitky pred podnikom dostal kopanec do hlavy a viac si nepamätá, pretože bol v bezvedomí. Neskôr zistil z kamerového záznamu, ktorý odvysielali médiá, že ho kopli do hlavy až trikrát.

Ataky na bar Mariatchi nasledovali aj po tomto incidente. Počas silvestrovskej noci z roku 2013 na 2014 rozbili útočníci sklo na dverách podniku a keď sa ich Richtárik snažil odfotiť, dostal úder, po ktorom spadol na zem. Nasledovali kopance do hlavy a zlomili mu nohu. V prípade tejto bitky poslal súd do väzenia Jána Ď. na šesť a pol roka. Profesionálny vojak Tomáš S. vinu priznal a dohodol sa s prokuratúrou, za kopance do hlavy dostal pokutu 400 eur. František B. dostal polročnú podmienku s ročným odkladom.

Pojednávanie bude pokračovať 15. februára. Ráno budú vypovedať ďalší svedkovia, popoludní znalci. Prehrať by sa mal aj záznam z bezpečnostných kamier, na ktorých je zachytená bitka pred podnikom. Ďalší termín pojednávania stanovil predseda senátu na 18. marca, zaznieť by mali záverečné reči.