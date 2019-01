VIDEO Chlapec (11) sa prechádzal na zamrznutej hladine rybníka, hasič opísal napínavú záchranu

Miestni hasiči zachránili 11-ročného chlapca po tom, čo sa pod ním prelomil tenký ľad. Nešťastie sa stalo na rybníku v meste Naperville v štáte Illinois okolo piatej hodiny podvečer a prostredníctvom tiesňovej linky ho ohlásili ľudia z okolitých obytných domov. Dieťa z ľadovej vody vyslobodili privolaní hasiči, ktorí boli na inkriminovanom mieste do pár minút.

„Bol vystrašený a celý sa triasol od zimy,“ opisuje požiarnik Mike Leston s tým, že keďže bol ľad veľmi tenký, obliekol si vodovzdorný a chladuvzdorný bezpečnostný oblek.

Dieťa chcel síce čo najskôr dostať von, no musel postupovať veľmi pomaly. „Ľad môže vyzerať, že je pevný, no nie vždy je to tak,“ povedal. Preto ešte predtým, než stúpil na ľad, chlapcovi hodil plavák, aby sa dokázal udržať nad hladinou. Pomocou neho mu dieťa šlo naproti.

„Usiloval som sa ním udržiavať očný kontakt a presvedčiť ho, že musí len vydržať. Celý čas nás počúval a komunikovali s nami,“ doplnil Mikov kolega Jay Switak. Premrznuté dieťa na mieste vyšetril privolaný lekár. Našťastie, celý incident sa zaobišiel bez vážnejších zranení.