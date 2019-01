Hrôza pod Tatrami: FOTO Krvilačná svorka roztrhala poníky, v oddychovom rezorte vládne strach

Hrôza sa stala v oddychovom rezorte vo Veľkej Lomnici. Roztrhané zvieratá boli atrakciou pre deti.

Zdroj: Reprofoto/Tvnoviny.sk

Očití svedkovia tvrdia, že išlo o jatky, kedy za obete padli dva poníky. Obecná polícia nevylúčila ani nepotvrdila, že to boli vlci. „Jednoznačne psy, ktorých bolo deväť,“ myslí si policajt. Podotkol, že svorka sa im tam potuluje už istý čas. V minulosti vraj strhla aj srny a jelenča.

Veterinárny lekár priblížil, že oba poníky boli ráno v zúboženom stave. „Sám pes si na to určite netrúfne, ale keď je viacero psov pokope, je to doslova svorka a v tom prípade sa stimulujú navzájom a strhnú to zviera,“ uviedol odborník.

Ak muži zákona zistia, že psy si niekto neustrážil, za mrežami si môže posedieť až rok. Vyšetrovateľ informoval, že na mieste okrem iného zaistil stopy, a taktiež vypočul svedkov. „Polícia intenzívne pracuje na objasnení tohto skutku. Začali sme trestné stíhanie pre prečin poškodzovanie cudzej veci, za ktorý hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok,“ povedal prešovský policajný hovorca Daniel Džobanik.

Dosiaľ nie je jasné, prečo boli napadnuté práve poníky. V rezorte vraj boli aj kozy, ovce, prasatá a hydina. O prípade informovali tvnoviny.sk.