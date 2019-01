Čech požičal žene (28) peniaze, aby nadviazal vzťah: Keď sa mu sen nesplnil, urobil odpornú vec

"Ich obeť bola po útoku hospitalizovaná na traumatologickom oddelení nemocnice s bolesťami v chrbte. Okrem toho utrpela psychický šok," uviedla Baláková. Žena mala vlasy dlhé až po pás. V prípade uznanie viny hrozí dvojici väzenie na dva až osem rokov.

Obeť sa s mužom poznala a pred časom si od neho požičala peniaze bez toho, že by si dohodli termín vrátenia. Podľa Balákovej si muž od toho zrejme sľuboval, že by s ním mohla nadviazať bližší vzťah. Keď sa tak nestalo, začal k nej byť nepriateľský a naliehať, aby mu peniaze vrátila. "Jeho nátlak a hrubé narážky na ňu pokračovali aj potom, čo ju na jeseň minulého roka zrazilo na bicykli osobné auto a ona bola v dlhodobej pracovnej neschopnosti s veľmi nízkym príjmom," uviedla hovorkyňa českej polície.

Aby mala žena pokoj, peniaze si požičala a s kamarátkou išla do reštaurácie, kde muž pracoval. Dovnútra ale muž jej kamarátku nepustil a žene vnútri najprv vyčítal, že priniesla málo peňazí.

"Počas rozhovoru dovtedy nič netušiacu ženu chytil zozadu okolo pása a odniesol ju do chodby vedúcej k toaletám, kde už čakala jeho priateľka s nožnicami v ruke," uviedla Baláková. Tam ju potom násilím držali a ostrihali jej vlasy. Podľa Balákovej ju tak chceli ponížiť. "Vôbec im nevadilo, že jej pri tom pôsobia aj fyzickú bolesť," povedala hovorkyňa polície. Do policajného protokolu napadnutá žena vypovedala, že ju držali za krk, kopali do nej a bili ju. "Skončili s tým, až keď ju celú ostrihali, potom ju prepustili," dodala Baláková.