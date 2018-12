Vladka (†15) z Jelky zavalila betónová stena, bolestivé slová matky: Nemyslím si, že to bola náhoda

JELKA - Len 15-ročného Vladka zavalila v pondelok betónová stena starej budovy. Tragédia sa odohrala v Jelke, v objekte bývalej hlivárne. Rodina je z nešťastia zrútená. Príliš nečakane totiž prišli o milovaného syna. Matka však tvrdí, že jej dieťa nemuselo zomrieť. Podľa jej slov nechce nikoho obviňovať, no potrebuje vedieť, čo sa vlastne stalo.

Deň pre nešťastím mama Vladkovi dohovárala, aby nechodil na čudné miesta. Že na ne občas zavíta započula od jeho kamarátov. „Ako mamina som ho varovala, nech si dáva pozor, aby niekde nespadol,“ povedala.

V čase nešťastia bola v práci, doma bol len Vladkov otec, pretože mal voľno. „Vladko prišiel zo školy a muž mu povedal, nechoď von, počkaj, kým príde mama,“ priblížila s tým, že chlapec otca ubezpečil, že sa ide len poprechádzať s nevlastným bratom a spolužiakom.

Z miesta utiekli

Po návrate z práce Vladka doma nenašla. Neskôr však prišli chlapci, ktorí s ním boli von. Veľmi plakali. „Povedali mi, že sa dopočuli, že Vladko leží v zrúcanine, v hlivárni,“ opísala. Deti jej vraj spočiatku tvrdili, že na mieste ani neboli, Vladko im vraj povedal, že tam ide sám. Ako uviedla, že z miesta utiekli, sa dozvedela až neskôr. Najhoršie podľa nej je, že ihneď nezavolali záchranku alebo políciu. Myslí si, že ak by tak urobili, jej syn nemusel zomrieť. Podľa jej slov mali obaja pri sebe mobilné telefóny.

Na miesto ju napokon priviedli samotní chlapci. Keď tam s manželom dorazili okamžite volali pomoc. Našli totiž synovu bundu aj telefón. Ihneď preto vedeli, že sa stalo niečo hrozné. „Chlapci mi stále hovorili, že keď sa to stalo, neboli tam, pôsobili veľmi nervózne,“ usúdila. Tvrdí, že na mieste našli aj motyku a kladivo. Upozornila aj na to, že v mobile jej syna mali byť výhražné textové správy. Práve preto sa domnieva, že smrť jej dieťaťa nemusela byť náhoda. To však ukáže až vyšetrovanie. Polícia detaily tragédie zatiaľ odmietla komentovať.

Chce pravdu

Podľa vyjadrenia matky chlapci napokon priznali, že keď odchádzali, Vladko ešte žil, mal dokonca kričať o pomoc. „Nechcem nikoho obviňovať, jediné, čo chcem, je pravda,“ priznala a dodala, že zo straty syna je zrútená. Okrem Vladka má ešte ďalšie dve deti. "Bola to zbytočná smrť. Prečo nevolali sanitku, prečo, to si neviem vysvetliť,“ uzavrela.

Hovorkyňa záchranárov Alena Krčová však uviedla, že chlapec utrpel fatálne poranenia, ktorým na mieste podľahol. Prípad je v súčasnosti v rukách polície. „Vec na mieste udalosti prevzal vyšetrovateľ a bolo začaté trestné stíhanie pre usmrtenie. V súčasnosti prebiehajú potrebné procesné úkony,“ informovala trnavská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová.