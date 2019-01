Nehoda počas pretekov na Liptove: FOTO 15 ľudí vyletelo z vlečky traktora, aj deti

Zdroj: FB/Polícia SR

RUŽOMBEROK - Aj pri občasných atrakciách pre ľudí by mali byť dodržiavané pravidlá bezpečnosti a radšej sa nepúšťať do akcií, ktoré by už len potenciálne mohli skončiť nešťastím. Čo presne sa stalo počas sánkarských pretekov na Liptove, bude zistovať vyšetrovateľ.