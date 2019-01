Slováci sa búria: Nechcú, aby sa biskupi stali členmi medzirezortného pripomienkového konania

"Potrebných 500 podpisov sa na webe ludskeprava.sk podarilo vyzbierať počas niekoľkých hodín ešte v piatok. Tisíc podpisov sa zhromaždilo za menej ako 24 hodín, odkedy sme výzvu zverejnili. Myslím, že je to jasný signál toho, že táto otázka v spoločnosti rezonuje negatívnym spôsobom a malo by sa o nej s občanmi diskutovať. V pondelok všetky podpisy odnesieme na ministerstvo a zároveň požiadame ministra o stretnutie,“ spresnil Weisenbacher.

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo minulý týždeň na rokovanie vlády návrh, aby sa novým účastníkom medzirezortného pripomienkového konania stala Konferencia biskupov Slovenska. KBS môže k zákonom vznášať pripomienky už teraz, rovnako ako iné záujmové skupiny alebo občania. Novinkou by ale bolo, že by biskupi získali rovnaký štatút ako štátne inštitúcie a ich pripomienkami by sa museli pri každom zákone ministerstvá povinne zaoberať.

"Tento návrh považujeme za ohrozenie ústavných princípov Slovenskej republiky. Naša krajina sa neviaže na žiadne náboženstvo. Takéto opatrenie by bolo diskriminačné aj vzhľadom na fakt, že členmi KBS môžu byť iba muži a nereprezentujú všetky registrované cirkvi. Ak by do medzirezortného pripomienkového konania vstúpili všetky cirkvi, boli by zasa porušené práva občanov a občianok bez vyznania. Považujeme preto za rozumnejšie, aby táto zmena nebola predložená do ďalšieho konania,“ zdôvodnila zverejnenie výzvy Alena Krempaská z IĽP.