Agresívna reakcia Gabriela po nehode: Napadol vodiča a vyhrážal sa mu zabitím

Ako informoval bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, počas obiehania vozidla MHD narazil VW Passat do Hyundai i30. Po zastavení oboch vozidiel vyšiel z Hyundai spolujazdec a najskôr slovne a následne aj fyzicky napadol vodiča VW Passat.

Udieral mu päsťou do čelného skla, násilím otvoril dvere a vodiča napadol päsťami do tváre. Spôsobil mu viaceré zranenia a vyhrážal sa mu zabitím. Agresívny muž prestal až po trúbení iných vozidiel a svedkov, ktorí volali na linku 158. Zraneného šoféra previezli záchranári na ošetrenie do nemocnice. Gabrielovi v prípade dokázania viny hrozí až trojročný trest.