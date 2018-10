Polícia v Bratislave zadržala hľadaného Ukrajinca: Pomohla im databáza odtlačkov prstov

Pre podozrenie z neoprávneného pobytu na území SR ho policajti odovzdali kolegom z oddelenia cudzineckej polície. "Policajti postupovali štandardným spôsobom. V prvom rade bolo potrebné preveriť identitu cudzinca. Overili si ju na základe daktyloskopických odtlačkov v databáze Interpolu, a zistili, že cudzinec neuviedol poriadkovej polícii pravdivé informácie. Skutočnú identitu skrýval zámerne, pretože je od roku 2004 hľadaný pre násilnú trestnú činnosť Interpolom," povedala Baloghová.

Medzinárodný zatykač na muža vydala Česká republika a od roku 2007 po ňom pátrala aj prostredníctvom Schengenského informačného systému. "V súčasnosti je cudzinec vo väzbe a čaká na extradíciu do Českej republiky. Podobný prípad už služba hraničnej a cudzineckej polície zistila aj v apríli tohto roka," uviedla Baloghová. Zaujímavosťou podľa hovorkyne v tomto prípade je, že hľadaný v roku 2009 aj 2017 žiadal o azyl v Rakúsku a v roku 2017 v Maďarsku. "Našim susedom sa však zrejme pre absenciu porovnania jeho odtlačkov prstov s databázou Interpolu nepodarilo zistiť jeho skutočnú identitu," skonštatovala.

Preverovanie v databáze odtlačkov prstov Interpolu vykonáva služba hraničnej a cudzineckej polície v súčasnosti systematicky u všetkých nelegálnych migrantov. "Umožňuje to integrované vyhľadávanie v databáze odtlačkov prstov Interpolu, ktoré bolo implementované do Informačného systému migrácie a medzinárodnej ochrany (IS MIGRA) v apríli 2016. Ide o veľmi praktické riešenie, ktoré je ukážkou dobrej medzinárodnej spolupráce," dodala Baloghová.