Masová vražda počas bohoslužby: FOTO Strelec (46) zabil 11 veriacich, Trump chce trest smrti

PITTSBURGH - Roberta Bowersa (46), ktorý v sobotu ráno spustil paľbu v synagóge v Pittsburghu a zabil pri tom 11 ľudí, obvinili z vraždy. Ako informovala kancelária federálneho prokurátora pre západný okres Pennsylvánie, muža obvinili dovedna v 29 bodoch obžaloby. Útočník okrem toho čelí aj obvineniam z ublíženia na zdraví či použitia zbrane v súvislosti so zločinom z nenávisti s úmyslom vraždiť. Federálni prokurátori oznámili, že mužovi môže hroziť až trest smrti.

Šialeného antisemitistu Roberta Bowersa (46), ktorý v sobotu krátko pred 10. hodinou dopoludnia spustil paľbu počas obradu do veriacich v synagóge kongregácie Tree of Life (Strom života) v mestskej časti Squirrel Hill a zabil pri tom 11 ľudí, obvinila federálna prokuratúra z 29 trestných činov.

Útočník okrem toho čelí aj obvineniam z ublíženia na zdraví či použitia zbrane v súvislosti so zločinom z nenávisti s úmyslom vraždiť. Federálni prokurátori okrem toho oznámili, že muža plánujú obviniť aj zo zločinu z nenávisti a že mu môže hroziť až trest smrti.

Americký prezident Donald Trump v sobotu večer nariadil stiahnutie amerických vlajok na verejných budovách, na armádnych a námorných základniach aj na vojnových lodiach na pol žrde, a to až do 31. októbra na vyjadrenie úcty voči obetiam streľby. Trump nazval útok strašnou masovou vraždou a strelca označil za "maniaka".

„Vidieť, ako sa toto opakovane deje už toľko rokov, to je jednoducho hanba,“ povedal šéf Bieleho domu a naznačil, že USA by mali sprísniť zákony o treste smrti. „Títo ľudia by mali zaplatiť najvyššiu cenu. Toto musí skončiť,“ cituje politika BBC.

Podľa stanice CNN sú na Twitteri príspevky plné antisemitských komentárov, ktoré zverejnil používateľ s rovnakým menom ako útočník.

Američan Robert Bowers mal doteraz čistý trestný register a povolenie vlastniť strelnú zbraň. Podľa CNN si od roku 1996 kúpil 6 zbraní. V sobotu použil pušku a tri pištole.

Strelec sa vyjadroval na stránke, kde sa objavujú sprisahanecké teórie

Podľa jedného z jeho príspevkov sú Židia "diablove deti". Bowers sa často vyjadroval na webovej stránke Gab.com, kde sa objavujú sprisahanecké teórie. Gab.com ako svoju platformu používajú belošskí nacionalisti, uviedol izraelský server The Times of Israel. Servisná firma Joyent oznámila, že stránka od pondelka už fungovať nebude. Gab.com, ktorá sama seba charakterizuje ako sociálnu sieť propagujúcu slobodu prejavu, osobnú slobodu a slobodný tok onlinových informácií, dnes na Twitteri uviedla, že kvôli udalostiam v Pittsburghu bude niekoľko týždňov mimo prevádzky.

„Budeme ďalej bojovať za slobodu prejavu a onlineovú slobodu pre všetkých. Technologické firmy nás nezastavia, nezastavia nás ani mainstreamové médiá,“ píše sa v ich odkaze. Stránka však na streľbu reagovala vyhlásením, že netoleruje násilie a že ju správa o čine v Pittsburghu zarmútila. Uzavrela Bowersov účet a kontaktovala FBI.

Muž vbehol do synagógy a spustil paľbu

Strelec volajúci „Všetci Židia musia zomrieť“ v sobotu vtrhol do synagógy kongregácie Tree of Life v mestskej časti Squirrel Hill, kde žije jedna z najväčších židovských populácií v Pennsylvánii, a zabil 11 veriacich a ďalších 6, vrátane 4 policajtov, zranil.

Medzi zranenými je aj kaplán, ktorý mal viesť bohoslužbu

Medzi šiestimi zranenými je aj kaplán Daniel Leger. Jeho brat povedal pre tamojší denník, že Daniel bol po operácii v pensylvánskom Oaklande v kritickom stave a možno bude potrebná ďalšia operácia. Práve Daniel Leger, ktorý je otcom dvoch detí, mal v sobotu ráno viesť v synagóge bohoslužbu.

Bowers ozbrojený útočnou puškou a tromi krátkymi zbraňami pri prestrelke s policajtmi, po ktorej sa sám vzdal, utrpel niekoľko strelných zranení. Následne bol prevezený do nemocnice, kde ho hospitalizovali. Podľa špeciálneho agenta FBI Boba Jonesa, Bowers pred útokom nebol známy úradom a podľa úradov konal sám.

Obvinenia vznesené voči strelcovi zahŕňajú 11 bodov súvisiacich s násilím voči veriacim s následkom smrti. Ďalších 11 bodov sa vzťahuje na použitie strelnej zbrane s cieľom úmyselného zabitia, oznámila kancelária Federálneho ministerstva spravodlivosti v západnej Pensylvánii.

V synagóge veriaci opatrujú Tóru holokaustu

Rozľahlá moderná budova synagógy pojme pri bohoslužbách viac ako tisíc ľudí. Vnútri ako historický poklad veriaci opatrujú "Tóru holokaustu", ktorá bola zachránená za vtedajšieho Československa v čase masového vyhladzovania Židov nacistami.

Smútok vyjadrila aj československá rodáčka

Medzi osobnosťami, ktoré vyjadrili zármutok a čin odsúdili, je aj československá rodáčka, bývalá americká ministerka zahraničia Madeleine Albrightová.

„Zatiaľ čo smútime a modlíme sa za obete streľby v pittsburghskej synagóge, majme na pamäti, že keď politici šíria diabolské konšpiračné teórie a podnecujú nenávisť ostatných, znovu otvárajú jazvy po šiestich miliónoch mŕtvych, ktoré sa nikdy úplne nezahojili,“ napísala Albrizhtová na Twitteri.

Útok odsúdil aj Barack Obama

Bývalý americký prezident Barack Obama vyzval na boj proti vzostupu antisemitizmu a nenávistnej rétoriky voči tým, ktorí vyzerajú, milujú sa alebo modlia sa odlišne. Okrem toho je podľa neho treba prestať uľahčovať prístup k zbraniam tým, ktorí chcú ubližovať nevinným.