Identifikovali strelca z baru v USA: VIDEO Pri krvavej masakre zabil najmenej 12 ľudí

Podľa agentúry AP, ktorá sa odvoláva na nemenovaného príslušníka bezpečnostných zložiek, mal muž 29 rokov a bol vyzbrojený krátkou zbraňou Glock 21 s kalibrom .45, keď spustil paľbu. Zdroj neprezradil o prípade viac podrobností.

Jednou z obetí je Ron Helus, zástupca šerifa, ktorý bol v službe 29 rokov, napísala CNN. "Ron bol oddaný svojej práci, a ako som dnes povedal jeho žene, zomrel ako hrdina, keď išiel zachraňovať životy," uviedol šerif Geoff Dean. Dodal, že miesto činu "vyzerá desivo". "Všade je krv," povedal novinárom.

Ron Helus ako jeden z prvých reagoval na volanie o pomoc na linke 911. Na miesto činu dorazil spolu s hliadkujúcim policajtom a keď počuli streľbu, išli dovnútra. Vtedy Helusa zasiahlo niekoľko striel. Jeho kolega ho vytiahol von, kde čakali, až dorazí zásahová jednotka. Zástupca šerifa svojim zraneniam podľahol neskôr v nemocnici. Keď dovnútra baru vstúpili asi po 15 minútach ďalší policajti, našli tam mŕtveho i strelca. Podľa šerifa nebolo jasné, či sa zabil sám alebo ho usmrtili príslušníci bezpečnostných zložiek.

Podľa očitých svedkov muž v bare plnom ľudí vypálil z ručnej zbrane niekoľko výstrelov, následne tam hodil dymovnice a opäť pálil. Útočník mal údajne okolo 20 rokov, blízkovýchodný vzhľad, briadku a bol celý oblečený do čierneho.

Osud útočníka, o ktorého motíve sa zatiaľ nič nevie, najprv nebol známy. Neskôr hovorca miestneho šerifa uviedol, že strelca našli mŕtveho vo vnútri baru. Šerifov zástupca nespresnil, ako muž zomrel.

Zranenia utrpelo viacero osôb, ich presný počet zatiaľ nie je známy. Šerif hovoril predbežne o 12 postrelených. Miestne správy naznačujú 11 až 20 zranených.

Hasičské oddelenie okresu Ventura varovalo na Twitteri obyvateľov, aby sa oblasti vyhli.

