Domové prehliadky u Kočnera: FOTO Zaistili jeho luxusné vozidlo, prehľadali aj Donovaly

Polícia zasahovala na niekoľkých miestach. Ako uviedla na sociálnej sieti, domové prehliadky vykonávala v spojitosti s násilnou trestnou činnosťou. V dome v Bernolákove polícia otvorila trezor, náradie si policajti podávali aj cez bránu v dome na Chrasťovej, ktorý oficiálne patrí jeho exmanželke Karolíne. Z domu krátko pred šiestou večer previezli a zaistili Kočnerove luxusné vozidlo Bentley. Informovala o tom TV Joj.

Zdroj: FB/Polícia Slovenskej republiky

Zaistené auto, otvorený trezor

Podľa informácií televízie krátko pred 18. prevážalo vozidlo odťahovej služby za policajného doprovodu podnikateľove luxusné auto. Kočnerove Bentley bolo počas policajnej razie v dome, kde býval s manželkou, zaparkované v garáži. Polícia mala zrejme namierené do Kriminalisticko-expertízneho ústavu. Čo bolo dôvodom zaistenia, polícia nekomentuje. „Okrem už zverejnených informácií, ktoré sme počas dňa verejnosti on-line poskytovali na oficiálnej facebookovej stránke, viac informácií v súčasnosti nie je možné poskytnúť,“ uviedol pre Topky hovorca policajného prezídia Michal Slivka.

Kočnerove luxusné Bentley (vľavo) včera zaistili. Zdroj: Topky.sk/Jano Zemiar

Elitné komando včera vykonalo niekoľko domových prehliadok. Išlo o prehliadky v súvislosti s násilnou trestnou činnosťou. Polícia zatiaľ oficiálne nepotvrdila, že by mali tieto domové prehliadky spojitosť s vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Podľa našich informácií však včerajšia akcia bola súčasťou operácie „News“, počas ktorej zadržali prvých štyroch podozrivých z vraždy novinára. Tomu, že by prehliadky mohli byť spojené s prípadom, nasvedčuje aj ich dôvod. Kočner je totiž stíhaný zatiaľ len pre majetkovú trestnú činnosť.

Zdroj: Topky.sk/Jano Zemiar

Obvinenie zatiaľ nepadlo

Prehliadky sa vykonali v dome v Bernolákove, v jeho nehnuteľnost na bratislavskej Kolibe, vo Five Star Residence a v Bonaparte. Podľa našich informácií polícia vykonala prehliadku aj v Kočnerovom apartmáne na Donovaloch.

Zdroj: Tip čitateľa

Zdroj: Tip čitateľa

Kočner sa zúčastnil domovej prehliadky v Bernolákove. Takmer celý čas sedel s policajtami v aute. Neskôr však na niekoľko minút vošiel do domu a následne na to sa vrátil do auta.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Po prehliadke ho polícia previezla späť do Leopoldova, kde je momentálne stíhaný väzobne. Polícia sa stále oficiálne nevyjadrila, či je Marian Kočner spájaný s vraždou Kuciaka a jeho partnerky. V prípade zatiaľ nepadlo žiadne obvinenie voči osobe Kočnera. Ten je momentálne stíhaný.