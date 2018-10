Zvrat v prípade brutálnej vraždy, kde figuruje Zsuzsová: Po siedmich rokoch obnovili vyšetrovanie

V prípade brutálnej vraždy hurbanovského exprimátora Lászlóa Basternáka nastal po siedmich rokoch zvrat, píše webový portál TV JOJ noviny.sk. Špeciálna prokuratúra televízii JOJ potvrdila, že v posledných týždňoch opäť intenzívne pátra po objednávateľovi surovej popravy, ktorého sa doteraz nepodarilo usvedčiť.

V prípade figuruje Zsuzsová

V kauze ako svedkyňa vystupovala aj Alena Zsuzsová, ktorá je v súčasnosti obvinená v prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice. „Som to nebol ja, kto strieľal. Celý čas som sa skrýval na zadnom sedadle,“ hájil sa pred rokmi Štefan Kaluz odsúdený za vraždu hurbanovského exprimátora napriek tomu, že pri streľbe ho zachytili bezpečnostné kamery.

Už počas vyšetrovania však bolo zrejmé, že nekonal na vlastnú päsť, no odmietol vypovedať, pre koho v skutočnosti popravu vykonal. Pár mesiacov po jeho odsúdení sa vyšetrovanie dostalo do slepej uličky a tak ho prerušili.

Vyšetrovanie obnovili

Prokuratúra televízii potvrdila, že v prípade teraz nastal obrat. „Zatiaľ môžeme potvrdiť len toľko, že vyšetrovanie vo veci objednania úkladnej vraždy Lászlóa Basternáka pokračuje. Obvinený zatiaľ nikto nebol,“ uviedla hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová.

„Ak sa pokračuje vo vyšetrovaní po prerušení trestného stíhania, tak v takom prípade má na to vyšetrovateľ nové dôkazy alebo skutočnosti. Určite tam dochádza k posunu,“ myslí si bývalá prokurátorka Eva Mišíková. Štefan Kaluz pred siedmimi rokmi dostal 25 rokov väzenia. Ak by pomohol usvedčiť objednávateľa, mohol by žiadať o obnovu konania a dostať tak nižší trest.

V procese s Basternákovým vrahom Štefanom Kaluzom vypovedala ako svedkyňa aj Zsuzsová, ktorá je v súčasnosti obvinená v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Robila kampaň Basternákovmu konkurentovi v komunálnych voľbách. Dokonca mu požičiavala peniaze a zháňala sponzorov. „Dohodli sa, že mu pomôže s predvolebnou kampaňou a ak vyhrá parlamentné voľby, zamestná ju ako asistentku, ak primátorské, ako sekretárku,“ píše sa v rozsudku Špecializovaného trestného súdu.