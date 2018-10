Liptovčanom naháňajú medvede strach: FOTO Túlajú sa v blízkosti obydlí a ciest, poľovníci sú bezradní

Menší medveď neprežil zrážku s autom

V posledný septembrový večer došlo k stretu osobného vozidla so šelmou na ceste 1/18 medzi Červeným kútom a Liptovským Hrádkom. Liptov112.sk informoval, že zviera malo 4 až 5 rokov a cca 100 kilogramov. Vodič mal po nehode prerazený chladič a nikomu sa vraj nič nestalo.

Zrazený medveď na ceste medzi Červeným kútom a Liptovským Hrádkom (30.9.2018). Zdroj: FB/Liptov112.sk

„No krása, ochranári, začnite sa spamätávať, veď ak vám to nedochádza, v ohrození sú najmä ľudia, a nie medvede,“ napísala Alžbeta, ktorej názor skritizovala Nora. „A vám dochádza, že by museli vystrieľať komplet všetky medvede, diviaky aj vysokú, aby náhodou nevstúpili do cesty a neohrozili ľudí? Sa spamätajte vy, kým niečo napíšete,“ komentovala. Ďalšie dve diskutujúce si myslia, že premnožení sú skôr ľudia, a nie medvede.

Miťo zas napísal, že na Liptove sa nová cesta nepostavila už celú večnosť a ľudia sú tam, kde boli aj predtým, pričom medvede na cestách dávnejšie neboli. „Sú premnožené a ten, čo tvrdí opak, sedí v meste v byte a vidí ich len v zoo a počítači,“ myslí si muž. V mnohých komentároch padol názor, že za to môže systematické vyrubovanie lesných porastov.

Dráma na železničnej stanici, vlak zabil medveďa

O ďalšom zrazenom medveďovi sme písali včera. Tentokrát došlo k stretu na železnici pri Borovej Sihoti. Zviera zrážku s vlakovou súpravou neprežilo.

Zrazený medveď na železnici pri Borovej Sihoti (9.10.2018). Zdroj: FB/Liptov112.sk ​

„Nie som si istá, či ich je veľa... Je ich veľa na malom území, to je pravda... Ale zároveň som si istá, že keby nepadali lesy v prospech výstavby nezmyselne veľkých hotelov, apartmánov a lanoviek, tak tých medveďov by sme až tak často nevídali, pretože by boli vo svojom prirodzenom prostredí... Áno, možno aj tak by ich bolo viac, ale na to majú byť už iné opatrenia... Nie je to náhoda, že sú medvede čoraz nižšie, keď napríklad v Jasnej by sme darmo hľadali už poriadny les,“ tvrdí v komentári pod fotografiou Katarína, ktorej dali za pravdu desiatky užívateľov.

Čítajte aj: Šok na stanici v Tatrách: VIDEO Ľuboš vída medvediu rodinku v noci na nástupišti, chodí aj líška

Poľovníci sú bezmocní

Podpredseda Obvodnej poľovníckej komory (OPK) v Liptovskom Mikuláši Juraj Halahija pre Topky.sk povedal, že poľovníci v týchto prípadoch vykonávajú len odstraňovanie zvyškov zdochlín. „Medveďa by sme radšej videli v jeho prirodzenom biotope, kde patrí a nikomu neškodí. A nie v blízkosti ľudských sídiel a infraštruktúry,“ uviedol Halahija, ktorý pripomenul, že medveď hnedý nie je poľnou zverou. „To znamená, že nemá stanovenú dobu lovu, keďže je celoročne chráneným živočíchom,“ dodal.