Úkladná vražda svedkyne: Pár utopil spolubývajúcu, FOTO z miesta popravy vraha

Lôžko, na ktorom Clarka (†51) popravili

HUNTSVILLE - Muž právoplatne odsúdený za úkladnú vraždu svojej 20-ročnej spolubývajúcej tesne predtým, ako mu začala do žíl prúdiť smrtiaca látka pentobarbital sodný, poprel, že by ohavný čin spáchal. Na jeho poprave sa zúčastnili jeho priatelia i rodina zavraždenej, ktorá pre kriminálnika predstavovala hrozbu - odhalila drogovú trestnú činnosť, ktorú so svojou partnerkou páchal.